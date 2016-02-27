Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Райо Вальекано
Бетис - Райо Вальекано: обзор матча 27 февраля 2016
Бетис
27.02.2016, суббота, 22:30
Испания. Примера, 26 тур
2 : 2
Завершен
Райо Вальекано
14'
Р. Кастро
28'
Р. Кастро
48'
Манушу
51'
Манушу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Райо Вальекано
Желтая карточка
Петрос
90'
+5
Замена
Ф. Руис
️️️️
Ф. Молинеро
82'
76'
Желтая карточка
Куини
73'
Замена
А. Амайя
️️️️
А. Эмбарба
72'
Желтая карточка
Д. Льоренте
Замена
А. Сехудо
️️️️
Хоакин
63'
Желтая карточка
Д. Себальос
63'
62'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
Замена
Л. Дамиао
️️️️
Х. Молина
56'
51'
ГОЛ! 2:2!
Манушу
48'
ГОЛ! 2:1!
Манушу
Пас отдал
Р. Трасоррас
45'
Замена
Д. Монтьель
️️️️
Мику
45'
Замена
Манушу
️️️️
З. Каштру
ГОЛ! 2:0!
Р. Кастро
Пас отдал
Х. Молина
28'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кастро
Пас отдал
Ф. Молинеро
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
21
Шарли Мусонда
ЛВ
6
Петрос
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
10
Пити
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
20
Мику
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
8
Фабиан Руис
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
12
Леандро Дамиао
ЦФ
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
20
Джони Монтьель
АП
9
Манушу
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Адан
2
Молинеро
18
Гонсалес
2
Пеццелла
6
Петрос
11
Варгас
25
Себальос
21
Мусонда
17
Хоакин
24
Кастро
19
Молина
4-3-2-1
1
Хуан Карлос
17
Куини
83
Зе Каштру
2
Тито
3
Льоренте
10
Пити
10
Трасоррас
16
Итурра
23
Эмбарба
12
Бебе
20
Мику
2
Молинеро
8
Руис
8
Руис
2
Молинеро
17
Хоакин
16
Сехудо
16
Сехудо
17
Хоакин
19
Молина
12
Дамиао
12
Дамиао
19
Молина
20
Мику
20
Монтьель
20
Монтьель
20
Мику
23
Эмбарба
4
Амайя
4
Амайя
23
Эмбарба
83
Зе Каштру
9
Манушу
9
Манушу
83
Зе Каштру
Остались в запасе
Бетис
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
15
Дидье Дигар
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
13
Йоель Родригес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
15
Дидье Дигар
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
Главный тренер
Хуан Мерино
Статистика матча Бетис - Райо Вальекано
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
Новости команд
Все
Бетис
Райо Вальекано
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Боруссии Д» и «Бетиса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+