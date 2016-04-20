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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Райо Вальекано
Малага - Райо Вальекано: обзор матча 20 апреля 2016
Малага
20.04.2016, среда, 21:45
Испания. Примера, 34 тур
1 : 1
Завершен
Райо Вальекано
90+1'
Ф. Рикка
62'
Р. Баэна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Райо Вальекано
ГОЛ! 1:1!
Ф. Рикка
Пас отдал
Р. Санта Крус
90'
+1
Замена
Р. Орта
️️️️
Г. Кастро
85'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Д. Чоп
85'
78'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
77'
Замена
Манушу
️️️️
Р. Баэна
Замена
К. Атсу
️️️️
Ресио
72'
Желтая карточка
Ресио
66'
62'
ГОЛ! 0:1!
Р. Баэна
Пас отдал
А. Эмбарба
54'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Х. Гуэрра
42'
Замена
А. Амайя
️️️️
З. Каштру
37'
Желтая карточка
П. Эрнандес
29'
Желтая карточка
Д. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Хуанпи
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
20
Мику
ЦФ
Малага
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Райо Вальекано
48
Алекс Кампос
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
19
Хосабед Санчес
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
9
Манушу
ЦФ
4-3-1-2
13
Очоа
16
Росалес
6
Альбентоса
3
Велигтон
16
Рикка
36
Ресио
5
Кастро
4
Камачо
10
Хуанпи
19
Шарлес
9
Чоп
4-2-2-2
1
Хуан Карлос
17
Куини
83
Зе Каштру
2
Тито
3
Льоренте
10
Трасоррас
15
Баэна
23
Эмбарба
19
Эрнандес
20
Мику
24
Гуэрра
5
Кастро
21
Орта
21
Орта
5
Кастро
36
Ресио
30
Атсу
30
Атсу
36
Ресио
9
Чоп
24
Санта Крус
24
Санта Крус
9
Чоп
83
Зе Каштру
4
Амайя
4
Амайя
83
Зе Каштру
24
Гуэрра
19
Санчес
19
Санчес
24
Гуэрра
15
Баэна
9
Манушу
9
Манушу
15
Баэна
Остались в запасе
Малага
Райо Вальекано
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
17
Дуда
ЛВ
48
Алекс Кампос
ВР
12
Бебе
ЛВ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
48
Алекс Кампос
ВР
12
Бебе
ЛВ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
Статистика матча Малага - Райо Вальекано
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Ла Росаледа
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