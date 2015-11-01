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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Райо Вальекано
Эйбар - Райо Вальекано: обзор матча 01 ноября 2015
Эйбар
01.11.2015, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
21'
Д. Льоренте (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Райо Вальекано
90'
+2
Желтая карточка
Х. Гуэрра
Замена
М. Кастельяно
️️️️
Борха
88'
Желтая карточка
Д. Гарсия
81'
Замена
Т. Инуи
️️️️
Сауль
75'
70'
Замена
Манушу
️️️️
Тито
Желтая карточка
С. Энрих
69'
65'
Замена
Л. Бангура
️️️️
П. Эберт
Замена
С. Энрих
️️️️
С. Верди
60'
58'
Желтая карточка
Бебе
53'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Х. Санчес
37'
Желтая карточка
П. Эберт
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Льоренте
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
11
Сауль
ЦП
20
Кеко
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
90
Симоне Верди
АП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
12
Бебе
ЛВ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Манушу
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
4-4-1-1
13
Риесго
17
Юнка
2
Пантич
15
дос Сантос
2
Капа
8
Эскаланте
20
Кеко
14
Дани Гарсия
11
Сауль
90
Верди
17
Борха
4-4-1-1
25
Тоньо
2
Тито
83
Зе Каштру
3
Льоренте
15
Рац
10
Трасоррас
15
Баэна
19
Санчес
20
Эберт
12
Бебе
24
Гуэрра
17
Борха
16
Кастельяно
16
Кастельяно
17
Борха
11
Сауль
14
Инуи
14
Инуи
11
Сауль
90
Верди
9
Энрих
9
Энрих
90
Верди
19
Санчес
19
Эрнандес
19
Эрнандес
19
Санчес
2
Тито
9
Манушу
9
Манушу
2
Тито
20
Эберт
7
Бангура
7
Бангура
20
Эберт
Остались в запасе
Эйбар
Райо Вальекано
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Хуан Карлос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
Остались в запасе
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Хуан Карлос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Эйбар - Райо Вальекано
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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