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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Райо Вальекано
Вильярреал - Райо Вальекано: обзор матча 06 декабря 2015
Вильярреал
06.12.2015, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
70'
С. Бакамбу
86'
С. Бакамбу
41'
Х. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Райо Вальекано
88'
Желтая карточка
Куини
ГОЛ! 2:1!
С. Бакамбу
Пас отдал
Д. Суарес
86'
82'
Замена
Манушу
️️️️
Бебе
80'
Желтая карточка
Мику
Замена
М. Мусаккио
️️️️
Джонатан
79'
74'
Замена
Мику
️️️️
П. Эрнандес
ГОЛ! 1:1!
С. Бакамбу
Пас отдал
Р. Сольдадо
70'
60'
Желтая карточка
З. Каштру
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Х. Коста
45'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Т. Пина
45'
41'
ГОЛ! 0:1!
Х. Санчес
Пас отдал
Тито
Желтая карточка
Джонатан
35'
33'
Желтая карточка
Р. Баэна
21'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
П. Эберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
21
Бруно
ЦП
6
Джонатан
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
4
Денис Суарес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
12
Бебе
ЛВ
15
Рауль Баэна
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
14
Саму
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
20
Мику
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
4-3-1-2
23
Ареоля
24
Коста
4
Руис
3
Байи
3
Марин
21
Бруно
6
Джонатан
17
Пина
4
Суарес
9
Сольдадо
94
Бакамбу
4-3-2-1
13
Родригес
17
Куини
2
Тито
83
Зе Каштру
3
Льоренте
15
Баэна
19
Санчес
20
Эберт
19
Эрнандес
12
Бебе
24
Гуэрра
6
Джонатан
37
Мусаккио
37
Мусаккио
6
Джонатан
17
Пина
14
Тригерос
14
Тригерос
17
Пина
24
Коста
70
Кастильехо
70
Кастильехо
24
Коста
20
Эберт
23
Эмбарба
23
Эмбарба
20
Эберт
19
Эрнандес
20
Мику
20
Мику
19
Эрнандес
12
Бебе
9
Манушу
9
Манушу
12
Бебе
Остались в запасе
Вильярреал
Райо Вальекано
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Саму
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Хуан Карлос
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Саму
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Вильярреал - Райо Вальекано
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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