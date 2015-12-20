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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Райо Вальекано
Реал - Райо Вальекано: обзор матча 20 декабря 2015
Реал
20.12.2015, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 16 тур
10 : 2
Завершен
Райо Вальекано
4'
Данило
24'
Г. Бэйл
29'
К. Роналду (П)
42'
Г. Бэйл
48'
К. Бензема
52'
К. Роналду
60'
Г. Бэйл
69'
Г. Бэйл
79'
К. Бензема
89'
К. Бензема
10'
А. Амайя
12'
Х. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Райо Вальекано
ГОЛ! 10:2!
К. Бензема
89'
80'
Замена
Д. Монтьель
️️️️
З. Каштру
ГОЛ! 9:2!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Модрич
79'
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Г. Бэйл
72'
Желтая карточка
Данило
70'
ГОЛ! 8:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Роналду
69'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Х. Родригес
64'
63'
Замена
Бебе
️️️️
Л. Бангура
Замена
Л. Васкес
️️️️
Марсело
61'
ГОЛ! 7:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Роналду
60'
ГОЛ! 6:2!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Родригес
52'
ГОЛ! 5:2!
К. Бензема
Пас отдал
Х. Родригес
48'
ГОЛ! 4:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
Х. Родригес
42'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
К. Роналду
29'
27'
Вторая желтая
Р. Баэна
26'
Желтая карточка
Н. Мартинес
ГОЛ! 2:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
Данило
24'
20'
Замена
Куини
️️️️
П. Эрнандес
19'
Желтая карточка
Р. Баэна
14'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
14'
Красная карточка
Тито
12'
ГОЛ! 1:2!
Х. Санчес
Пас отдал
Тито
10'
ГОЛ! 1:1!
А. Амайя
Пас отдал
Р. Трасоррас
ГОЛ! 1:0!
Данило
Пас отдал
Г. Бэйл
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
7
Ласс Бангура
ЛП
15
Рауль Баэна
ОП
10
Роберто Трасоррас
(К)
ОП
19
Хосабед Санчес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ПП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
20
Джони Монтьель
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Манушу
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
3
Пепе
13
Данило
14
Модрич
8
Кроос
23
Родригес
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
4-2-3-1
13
Родригес
2
Тито
4
Амайя
83
Зе Каштру
22
Мартинес
15
Баэна
10
Трасоррас
19
Эрнандес
19
Санчес
7
Бангура
24
Гуэрра
18
Бэйл
5
Арбелоа
5
Арбелоа
18
Бэйл
23
Родригес
8
Ковачич
8
Ковачич
23
Родригес
12
Марсело
17
Васкес
17
Васкес
12
Марсело
7
Бангура
12
Бебе
12
Бебе
7
Бангура
83
Зе Каштру
20
Монтьель
20
Монтьель
83
Зе Каштру
19
Эрнандес
17
Куини
17
Куини
19
Эрнандес
Остались в запасе
Реал
Райо Вальекано
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
22
Иско
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
22
Иско
АП
Остались в запасе
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Реал - Райо Вальекано
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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