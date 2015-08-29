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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Райо Вальекано
Сельта - Райо Вальекано: обзор матча 29 августа 2015
Сельта
29.08.2015, суббота, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
3 : 0
Завершен
Райо Вальекано
11'
Нолито (П)
50'
Нолито
88'
А. Фонтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Райо Вальекано
ГОЛ! 3:0!
А. Фонтас
Пас отдал
Нолито
88'
87'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
Замена
Н. Радойя
️️️️
Д. Васс
85'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
П. Эрнандес
78'
72'
Замена
Мику
️️️️
Манушу
Замена
К. Планас
️️️️
Х. Кастро
70'
Желтая карточка
Х. Кастро
68'
61'
Желтая карточка
Манушу
ГОЛ! 2:0!
Нолито
Пас отдал
П. Эрнандес
50'
Желтая карточка
Нолито
41'
25'
Замена
А. Амайя
️️️️
З. Каштру
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Нолито
11'
10'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Бебе
9'
Красная карточка
Тоньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
12
Бебе
ЛВ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Сельта
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
11
Луис Фаринья
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
20
Мику
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
17
Кастро
3
Фонтас
22
Кабрал
22
Мальо
10
Васс
19
Эрнандес
17
Фернандес
14
Орельяна
10
Аспас
3
Нолито
4-3-1-2
25
Тоньо
17
Куини
3
Льоренте
83
Зе Каштру
22
Мартинес
10
Трасоррас
15
Баэна
20
Эберт
12
Бебе
9
Манушу
7
Бангура
17
Кастро
21
Планас
21
Планас
17
Кастро
10
Васс
22
Радойя
22
Радойя
10
Васс
19
Эрнандес
11
Гуидетти
11
Гуидетти
19
Эрнандес
12
Бебе
1
Хуан Карлос
1
Хуан Карлос
12
Бебе
83
Зе Каштру
4
Амайя
4
Амайя
83
Зе Каштру
9
Манушу
20
Мику
20
Мику
9
Манушу
Остались в запасе
Сельта
Райо Вальекано
10
Тео Бонгонда
ПВ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
11
Луис Фаринья
ЦП
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
71
Деян Дразич
ЦФ
Остались в запасе
11
Луис Фаринья
ЦП
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Сельта - Райо Вальекано
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
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