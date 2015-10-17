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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Райо Вальекано
Барселона - Райо Вальекано: обзор матча 17 октября 2015
Барселона
17.10.2015, суббота, 21:30
Испания. Примера, 8 тур
5 : 2
Завершен
Райо Вальекано
21'
Неймар (П)
30'
Неймар (П)
68'
Неймар
70'
Неймар
75'
Л. Суарес
14'
Х. Гуэрра
85'
Х. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Райо Вальекано
85'
ГОЛ! 5:2!
Х. Санчес
Замена
Дуглас
️️️️
Д. Алвес
76'
ГОЛ! 5:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Неймар
75'
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
С. Бускетс
74'
71'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Бебе
ГОЛ! 4:1!
Неймар
Пас отдал
Л. Суарес
70'
ГОЛ! 3:1!
Неймар
68'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
С. Рамирес
55'
49'
Желтая карточка
Х. Антонио Дорадо
46'
Замена
Х. Антонио Дорадо
️️️️
Н. Мартинес
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Неймар
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Неймар
21'
20'
Желтая карточка
Д. Льоренте
14'
ГОЛ! 0:1!
Х. Гуэрра
Пас отдал
Бебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Сандро Рамирес
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Рэзван Рац
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
19
Хосабед Санчес
ОП
10
Роберто Трасоррас
ОП
20
Патрик Эберт
ЦП
7
Ласс Бангура
ПП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Дуглас
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Райо Вальекано
48
Алекс Кампос
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
20
Мику
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Браво
18
Альба
22
Матье
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
10
Неймар
19
Рамирес
9
Суарес
4-2-2-1-1
25
Тоньо
22
Мартинес
83
Зе Каштру
3
Льоренте
15
Рац
19
Санчес
10
Трасоррас
7
Бангура
20
Эберт
12
Бебе
24
Гуэрра
5
Бускетс
6
Гумбау
6
Гумбау
5
Бускетс
10
Алвес
5
Дуглас
5
Дуглас
10
Алвес
19
Рамирес
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
19
Рамирес
12
Бебе
23
Эмбарба
23
Эмбарба
12
Бебе
22
Мартинес
5
Дорадо
5
Дорадо
22
Мартинес
Остались в запасе
Барселона
Райо Вальекано
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
48
Алекс Кампос
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
15
Рауль Баэна
ЦП
20
Мику
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
Остались в запасе
48
Алекс Кампос
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
15
Рауль Баэна
ЦП
20
Мику
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Барселона - Райо Вальекано
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2, Россия 2
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