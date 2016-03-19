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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Райо Вальекано
Гранада - Райо Вальекано: обзор матча 19 марта 2016
Гранада
19.03.2016, суббота, 20:15
Испания. Примера, 30 тур
2 : 2
Завершен
Райо Вальекано
12'
Ю. Эль-Араби
52'
Ю. Эль-Араби (П)
45+2'
П. Эрнандес
87'
З. Каштру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Райо Вальекано
90'
+1
Желтая карточка
А. Эмбарба
87'
ГОЛ! 2:2!
З. Каштру
Пас отдал
Манушу
Замена
А. Пеньяранда
️️️️
Ю. Эль-Араби
85'
Желтая карточка
Р. Кошта
84'
Замена
Э. Мендес
️️️️
И. Куэнка
79'
78'
Желтая карточка
З. Каштру
72'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
Куини
Вторая желтая
И. Саксесс
70'
56'
Замена
Манушу
️️️️
М. Итурра
52'
Желтая карточка
Х. Карлос
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ю. Эль-Араби
52'
Замена
Р. Крхин
️️️️
А. Дукуре
51'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
П. Эрнандес
39'
Замена
Бебе
️️️️
Пити
38'
Желтая карточка
Куини
24'
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
Желтая карточка
И. Саксесс
17'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
И. Куэнка
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Пити
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
20
Мику
ЦФ
Гранада
25
Иван Келава
ВР
21
Дория
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
4
Фран Рико
ПП
7
Эдгар Мендес
ПП
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
23
Арас Озбилиз
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
9
Манушу
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
4-2-1-3
88
Хесус Фернандес
3
Бираги
3
Бабен
20
Кошта
20
Фулкье
6
Дукуре
21
Перес
16
Рочина
19
Эль-Араби
90
Саксесс
7
Куэнка
4-3-2-1
1
Хуан Карлос
17
Куини
83
Зе Каштру
2
Тито
15
Креспо
16
Итурра
10
Трасоррас
10
Пити
23
Эмбарба
19
Эрнандес
20
Мику
6
Дукуре
21
Крхин
21
Крхин
6
Дукуре
7
Куэнка
7
Мендес
7
Мендес
7
Куэнка
19
Эль-Араби
7
Пеньяранда
7
Пеньяранда
19
Эль-Араби
10
Пити
12
Бебе
12
Бебе
10
Пити
17
Куини
23
Озбилиз
23
Озбилиз
17
Куини
16
Итурра
9
Манушу
9
Манушу
16
Итурра
Остались в запасе
Гранада
Райо Вальекано
25
Иван Келава
ВР
21
Дория
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
13
Йоель Родригес
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
21
Дория
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Статистика матча Гранада - Райо Вальекано
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Лос Карменес
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