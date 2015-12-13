Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Малага
Райо Вальекано - Малага: обзор матча 13 декабря 2015
Райо Вальекано
13.12.2015, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 2
Завершен
Малага
7'
Х. Гуэрра
59'
Шарлес
87'
Д. Чоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Малага
Желтая карточка
Х. Гуэрра
90'
87'
ГОЛ! 1:2!
Д. Чоп
Пас отдал
Хуанкар
Замена
Куини
️️️️
Л. Бангура
85'
83'
Замена
Хуанпи
️️️️
П. Форнальс
Замена
Манушу
️️️️
П. Эрнандес
68'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Бебе
62'
59'
ГОЛ! 1:1!
Шарлес
Пас отдал
Хуанкар
58'
Замена
Шарлес
️️️️
Е. Филипенко
58'
Замена
Ресио
️️️️
Дуда
37'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
32'
Желтая карточка
Д. Чоп
ГОЛ! 1:0!
Х. Гуэрра
Пас отдал
П. Эрнандес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Ласс Бангура
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
6
Уссейну Сиссе
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
20
Мику
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
36
Ресио
ЦП
10
Хуанпи
АП
19
Шарлес
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-2-2-2
13
Родригес
22
Мартинес
2
Тито
4
Амайя
3
Льоренте
10
Трасоррас
19
Санчес
12
Бебе
19
Эрнандес
24
Гуэрра
7
Бангура
3-2-1-2-2
13
Камени
16
Росалес
3
Велигтон
6
Альбентоса
24
Филипенко
23
Торрес
27
Хуанкар
8
Форнальс
17
Дуда
9
Чоп
39
Амрабат
12
Бебе
23
Эмбарба
23
Эмбарба
12
Бебе
7
Бангура
17
Куини
17
Куини
7
Бангура
19
Эрнандес
9
Манушу
9
Манушу
19
Эрнандес
17
Дуда
36
Ресио
36
Ресио
17
Дуда
8
Форнальс
10
Хуанпи
10
Хуанпи
8
Форнальс
24
Филипенко
19
Шарлес
19
Шарлес
24
Филипенко
Остались в запасе
Райо Вальекано
Малага
1
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
6
Уссейну Сиссе
ЦП
20
Мику
ЦФ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
6
Уссейну Сиссе
ЦП
20
Мику
ЦФ
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Статистика матча Райо Вальекано - Малага
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
Новости команд
Все
Райо Вальекано
Малага
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+