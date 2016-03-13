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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Эйбар
Райо Вальекано - Эйбар: обзор матча 13 марта 2016
Райо Вальекано
13.03.2016, воскресенье, 00:05
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Эйбар
7'
З. Каштру
36'
Г. Эскаланте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Эйбар
90'
Замена
И. Ансотеги
️️️️
Борха
89'
Замена
И. Гарсия
️️️️
Т. Инуи
86'
Вторая желтая
Й. Радошевич
80'
Желтая карточка
И. Рамис
79'
Замена
С. Энрих
️️️️
Г. Эскаланте
Желтая карточка
А. Эмбарба
76'
Замена
Манушу
️️️️
Пити
70'
67'
Желтая карточка
Й. Радошевич
Желтая карточка
Пити
59'
Желтая карточка
Мику
45'
+1
Замена
А. Эмбарба
️️️️
А. Озбилиз
45'
Замена
Куини
️️️️
Н. Мартинес
45'
Желтая карточка
Д. Льоренте
44'
36'
ГОЛ! 1:1!
Г. Эскаланте
Пас отдал
Д. Юнка
Желтая карточка
А. Озбилиз
33'
ГОЛ! 1:0!
З. Каштру
Пас отдал
Р. Трасоррас
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
23
Арас Озбилиз
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Пити
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
20
Мику
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
20
Джони Монтьель
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
28
Иньиго Гарсия
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
4-4-1-1
13
Родригес
22
Мартинес
83
Зе Каштру
3
Льоренте
2
Тито
23
Озбилиз
10
Пити
10
Трасоррас
16
Итурра
12
Бебе
20
Мику
4-4-1-1
13
Риесго
2
Капа
15
дос Сантос
4
Рамис
17
Юнка
5
Радошевич
14
Дани Гарсия
8
Гонсалес
8
Эскаланте
14
Инуи
17
Борха
23
Озбилиз
23
Эмбарба
23
Эмбарба
23
Озбилиз
22
Мартинес
17
Куини
17
Куини
22
Мартинес
10
Пити
9
Манушу
9
Манушу
10
Пити
14
Инуи
28
Гарсия
28
Гарсия
14
Инуи
17
Борха
15
Ансотеги
15
Ансотеги
17
Борха
8
Эскаланте
9
Энрих
9
Энрих
8
Эскаланте
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эйбар
20
Джони Монтьель
АП
1
Хуан Карлос
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
20
Джони Монтьель
АП
1
Хуан Карлос
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Райо Вальекано - Эйбар
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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