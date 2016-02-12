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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Райо Вальекано
Спортинг - Райо Вальекано: обзор матча 12 февраля 2016
Спортинг
12.02.2016, пятница, 22:30
Испания. Примера, 24 тур
2 : 2
Завершен
Райо Вальекано
5'
М. Анхель Герреро
45+1'
А. Халилович
40'
Мику
59'
Х. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Райо Вальекано
81'
Замена
Пити
️️️️
П. Эрнандес
Замена
А. Менендес
️️️️
К. Кармона
81'
77'
Желтая карточка
П. Эрнандес
71'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Бебе
Замена
К. Кастро
️️️️
М. Анхель Герреро
70'
Желтая карточка
С. Альварес
63'
62'
Желтая карточка
М. Итурра
59'
ГОЛ! 2:2!
Х. Санчес
Пас отдал
Тито
46'
Замена
М. Итурра
️️️️
Куини
ГОЛ! 2:1!
А. Халилович
Пас отдал
Джони
45'
+1
Желтая карточка
Р. Айт-Атмане
44'
40'
ГОЛ! 1:1!
Мику
Пас отдал
П. Эрнандес
30'
Желтая карточка
Куини
Желтая карточка
О. Враньеш
27'
22'
Желтая карточка
Н. Мартинес
Замена
А. Халилович
️️️️
Д. Нди
9'
ГОЛ! 1:0!
М. Анхель Герреро
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
20
Дани Нди
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Мику
ЦФ
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
3
Алекс Менендес
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
20
Алекс Баррера
ЦП
10
Ален Халилович
АП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
10
Пити
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
20
Джони Монтьель
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Манушу
ЦФ
3-4-2-1
25
Куэльяр
23
Эрнандес
22
Враньеш
22
Мере
6
Альварес
14
Кармона
18
Лопес Бланко
8
Айт-Атмане
24
Джони
20
Нди
10
Герреро
3-2-2-2-1
1
Хуан Карлос
3
Льоренте
5
Дорадо
2
Тито
17
Куини
22
Мартинес
19
Санчес
10
Трасоррас
19
Эрнандес
12
Бебе
20
Мику
14
Кармона
3
Менендес
3
Менендес
14
Кармона
20
Нди
10
Халилович
10
Халилович
20
Нди
10
Герреро
16
Кастро
16
Кастро
10
Герреро
12
Бебе
23
Эмбарба
23
Эмбарба
12
Бебе
19
Эрнандес
10
Пити
10
Пити
19
Эрнандес
17
Куини
16
Итурра
16
Итурра
17
Куини
Остались в запасе
Спортинг
Райо Вальекано
8
Омар Маскарель
ОП
1
Альберто Гарсия
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
20
Алекс Баррера
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
20
Джони Монтьель
АП
13
Йоель Родригес
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Остались в запасе
8
Омар Маскарель
ОП
1
Альберто Гарсия
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
20
Алекс Баррера
ЦП
Остались в запасе
20
Джони Монтьель
АП
13
Йоель Родригес
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Спортинг - Райо Вальекано
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Эль Молинон
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