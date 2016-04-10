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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Райо Вальекано
Атлетик - Райо Вальекано: обзор матча 10 апреля 2016
Атлетик
10.04.2016, воскресенье, 21:30
Испания. Примера, 32 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
61'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Райо Вальекано
80'
Замена
Манушу
️️️️
Мику
64'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Н. Мартинес
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
И. Уильямс
64'
ГОЛ! 1:0!
И. Уильямс
Пас отдал
Р. Гарсия
61'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
М. Рико
53'
Замена
А. Адурис
️️️️
М. Сусаета
52'
52'
Желтая карточка
З. Каштру
16'
Желтая карточка
Р. Баэна
Желтая карточка
Р. Гарсия
16'
2'
Желтая карточка
Н. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Мику
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Райо Вальекано
48
Алекс Кампос
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
10
Пити
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Манушу
ЦФ
4-3-1-2
1
Ирайсос
18
де Маркос
2
Боведа
3
Этчейта
15
Леке
8
Итурраспе
17
Рико
14
Сусаета
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
4-2-2-2
1
Хуан Карлос
17
Куини
15
Креспо
83
Зе Каштру
22
Мартинес
10
Трасоррас
15
Баэна
19
Эрнандес
12
Бебе
24
Гуэрра
20
Мику
9
Уильямс
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
9
Уильямс
17
Рико
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
17
Рико
14
Сусаета
20
Адурис
20
Адурис
14
Сусаета
22
Мартинес
23
Эмбарба
23
Эмбарба
22
Мартинес
20
Мику
9
Манушу
9
Манушу
20
Мику
Остались в запасе
Атлетик
Райо Вальекано
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
48
Алекс Кампос
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
10
Пити
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Остались в запасе
48
Алекс Кампос
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
10
Пити
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетик - Райо Вальекано
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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