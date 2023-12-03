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Нельсон Киньонес
Статистика
Нельсон Киньонес - статистика
Завершил карьеру
20 августа 2002 (24)
#7 | Нападающий
175 см
Колумбия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Хьюстон
29
4
0
5
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/2 финала
Лос-Анджелес
2 : 0
03.12.2023
Динамо Хьюстон
1' - 77'
США. МЛС, 1/4 финала
Динамо Хьюстон
1 : 0
27.11.2023
Канзаc Сити
1' - 77'
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
1 : 1
12.11.2023
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
1 : 1
07.11.2023
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
2 : 1
30.10.2023
Реал Солт-Лейк
1' - 87'
США. МЛС, 49 тур
Портленд
1 : 3
22.10.2023
Динамо Хьюстон
1' - 84'
США. МЛС, 48 тур
Динамо Хьюстон
5 : 1
08.10.2023
Колорадо
1' - 88'
3, 28'
США. МЛС, 46 тур
Монреаль
1 : 1
05.10.2023
Динамо Хьюстон
1' - 84'
84'
США. МЛС, 45 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
01.10.2023
Даллас
59' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Канзаc Сити
2 : 1
24.09.2023
Динамо Хьюстон
1' - 47'
США. МЛС, 42 тур
Динамо Хьюстон
4 : 1
21.09.2023
Ванкувер Уайткепс
1' - 56'
США. МЛС, 41 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
17.09.2023
Сент-Луис
1' - 74'
США. МЛС, 39 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
03.09.2023
Динамо Хьюстон
1' - 90'
64'
США. МЛС, 38 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
31.08.2023
Коламбус
1' - 69'
США. МЛС, 37 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 3
27.08.2023
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
5 : 0
21.08.2023
Портленд
1' - 61'
11'
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
0 : 0
16.07.2023
Динамо Хьюстон
1' - 90'
45'
США. МЛС, 33 тур
Динамо Хьюстон
0 : 3
13.07.2023
Миннесота Юнайтед
1' - 46'
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
09.07.2023
Канзаc Сити
1' - 68'
США. МЛС, 30 тур
Сиэтл
1 : 0
02.07.2023
Динамо Хьюстон
1' - 65'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
4 : 1
22.06.2023
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Лос-Анджелес
0 : 1
15.06.2023
Динамо Хьюстон
1' - 73'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
4 : 0
11.06.2023
Лос-Анджелес
1' - 63'
11'
США. МЛС, 23 тур
Ванкувер Уайткепс
6 : 2
01.06.2023
Динамо Хьюстон
64' - 69'
69'
США. МЛС, 21 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
28.05.2023
Остин
65' - 90'
67'
США. МЛС, 19 тур
Даллас
1 : 1
21.05.2023
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 0
18.05.2023
Динамо Хьюстон
1' - 59'
США. МЛС, 17 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
14.05.2023
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
07.05.2023
Реал Солт-Лейк
81' - 90'
90'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
16.04.2023
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Динамо Хьюстон
3 : 0
09.04.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Сан-Хосе
2 : 1
02.04.2023
Динамо Хьюстон
76' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
26.03.2023
Нью-Йорк Сити
1' - 66'
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
19.03.2023
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 0
05.03.2023
Динамо Хьюстон
66' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Цинциннати
2 : 1
26.02.2023
Динамо Хьюстон
Был в запасе
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