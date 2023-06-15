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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон
Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон: обзор матча 15 июня 2023
Лос-Анджелес
15.06.2023, четверг, 05:30
США. МЛС, 14 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
23'
Микаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон
90'
+3
Желтая карточка
Д. Стерес
90'
+2
Желтая карточка
Э. Святченко
Желтая карточка
Д. Паласиос
90'
Замена
Н. Ордас
️️️️
М. Богуш
85'
Красная карточка
К. Опоку
79'
77'
Желтая карточка
Артур
73'
Замена
И. Франко
️️️️
Н. Киньонес
Замена
А. Лонг
️️️️
Д. Кьеллини
70'
Замена
Д. Крисостомо
️️️️
Э. Дуэньяс
70'
64'
Желтая карточка
С. Кларк
53'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
А. Басси
Замена
К. Опоку
️️️️
Д. Мальдонадо
46'
Желтая карточка
И. Санчес
27'
23'
ГОЛ! 0:1!
Микаэл
Желтая карточка
С. Биук
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
19
Матеуш Богуш
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
6
Артур
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
27
Луис Кайседо
ЦП
10
Амин Басси
АП
24
Ибрахим Алию
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Лос-Анджелес
17
Элдин Якупович
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
21
Кристиан Торрес
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
22
Натан Ордас
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
21
Крис Бэйрд
ЦП
21
Бруклин Рейнс
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
19
Иван Франко
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
3-3-2-1-1
77
МакКартни
3
Мальдонадо
3
Мурильо
14
Кьеллини
6
Паласиос
6
Санчес
18
Дуэньяс
19
Богуш
24
Холлингшид
79
Биук
10
Вела
3-1-2-2-2
12
Кларк
24
Дорси
28
Святченко
5
Стерес
6
Артур
16
Эррера
27
Кайседо
10
Басси
7
Киньонес
16
Микаэл
24
Алию
14
Кьеллини
33
Лонг
33
Лонг
14
Кьеллини
18
Дуэньяс
17
Крисостомо
17
Крисостомо
18
Дуэньяс
3
Мальдонадо
90
Опоку
90
Опоку
3
Мальдонадо
19
Богуш
22
Ордас
22
Ордас
19
Богуш
10
Басси
21
Бэйрд
21
Бэйрд
10
Басси
7
Киньонес
19
Франко
19
Франко
7
Киньонес
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Динамо Хьюстон
17
Элдин Якупович
ВР
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
21
Кристиан Торрес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
21
Бруклин Рейнс
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
21
Кристиан Торрес
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
21
Бруклин Рейнс
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Гидо Гонсалес-мл.
Стадион:
БМО Стэдиум
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