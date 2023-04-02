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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Динамо Хьюстон
Сан-Хосе - Динамо Хьюстон: обзор матча 02 апреля 2023
Сан-Хосе
02.04.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 9 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
7'
К. Эспиноса (П)
65'
К. Эспиноса (П)
42'
А. Басси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Динамо Хьюстон
Замена
Т. Бисон
️️️️
Х. Монтейру
90'
+3
Замена
У. Буда
️️️️
Ж. Эбобиссе
86'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Cowell
86'
76'
Замена
Н. Киньонес
️️️️
А. Басси
76'
Замена
С. Феррейра
️️️️
К. Бэйрд
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Эспиноса
65'
64'
Желтая карточка
Ф. Эскобар
Замена
Жудсон
️️️️
М. Бальдисимо
61'
Желтая карточка
Х. Монтейру
59'
56'
Замена
И. Франко
️️️️
Б. Рейнс
44'
Желтая карточка
Д. Стерес
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Басси
38'
Замена
Ф. Эскобар
️️️️
Т. Шмитт
Желтая карточка
К. Акапо
33'
Желтая карточка
Д. Менса
17'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Эспиноса
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
6
Джонатан Менса
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
3
Поль Мари
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
7
Cade Cowell
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
21
Бруклин Рейнс
ЦП
6
Артур
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
10
Амин Басси
АП
23
Итан Бартлоу
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Сан-Хосе
30
Emmanuel Ochoa
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Франко Эскобар
ПЗ
27
Луис Кайседо
ЦП
24
Гриффин Дорси
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
19
Иван Франко
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
4-1-4-2
29
Акапо
6
Менса
97
3
Мари
55
Бальдисимо
7
14
7
Эспиноса
35
Монтейру
12
17
Эбобиссе
2-5-1-2
12
Кларк
15
Хадебе
3
Шмитт
21
Рейнс
16
Эррера
8
Карраскилья
21
Бэйрд
6
Артур
10
Басси
5
Стерес
23
Бартлоу
55
Бальдисимо
93
Жудсон
93
Жудсон
55
Бальдисимо
35
Монтейру
4
Бисон
4
Бисон
35
Монтейру
7
28
28
7
17
Эбобиссе
7
Буда
7
Буда
17
Эбобиссе
3
Шмитт
24
Эскобар
24
Эскобар
3
Шмитт
10
Басси
7
Киньонес
7
Киньонес
10
Басси
21
Рейнс
19
Франко
19
Франко
21
Рейнс
21
Бэйрд
11
Феррейра
11
Феррейра
21
Бэйрд
Остались в запасе
Сан-Хосе
Динамо Хьюстон
30
Emmanuel Ochoa
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
13
Эндрю Тарбелл
ВР
27
Луис Кайседо
ЦП
24
Гриффин Дорси
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
30
Emmanuel Ochoa
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
27
Луис Кайседо
ЦП
24
Гриффин Дорси
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Сан-Хосе - Динамо Хьюстон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
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