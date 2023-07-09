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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Канзаc Сити
Динамо Хьюстон - Канзаc Сити: обзор матча 09 июля 2023
Динамо Хьюстон
09.07.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 32 тур
2 : 2
Завершен
Канзаc Сити
90+8'
И. Франко
25'
А. Пулидо
62'
А. Пулидо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Канзаc Сити
Желтая карточка
С. Феррейра
90'
+10
ГОЛ! 1:2!
И. Франко
Пас отдал
Т. Улфарссон
90'
+8
90'
Замена
Р. Кастельянос
️️️️
А. Пулидо
Замена
Б. Смит
️️️️
Д. Стерес
88'
Замена
И. Франко
️️️️
К. Бэйрд
78'
75'
Замена
L. Ndenbe
️️️️
Т. Лайбольд
75'
Замена
K. Shelton
️️️️
Э. Томми
Замена
Т. Улфарссон
️️️️
Н. Киньонес
68'
66'
Замена
М. Ционис
️️️️
Д. Шаллой
66'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Д. Расселл
65'
Желтая карточка
Д. Росеро
62'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Пулидо
Желтая карточка
Э. Эррера
50'
Желтая карточка
Т. Улфарссон
49'
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Пулидо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
6
Артур
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Амин Басси
АП
24
Ибрахим Алию
ЦФ
21
Крис Бэйрд
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
6
Гади Кинда
АП
9
Алан Пулидо
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Динамо Хьюстон
13
Xavier Valdez
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
19
Иван Франко
ЛВ
27
Луис Кайседо
ОП
21
Бруклин Рейнс
ОП
45
Тор Улфарссон
АП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Канзаc Сити
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
31
Danny Flores
ЦП
17
Stephen Afrifa
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Кларк
28
Святченко
23
Бартлоу
5
Стерес
24
Эскобар
6
Артур
16
Эррера
7
Киньонес
10
Басси
21
Бэйрд
24
Алию
2-4-1-3
22
3
Росеро
3
Фонтас
8
Дэвис
54
77
Расселл
27
Томми
6
Кинда
20
Шаллой
14
Лайбольд
9
Пулидо
5
Стерес
14
Смит
14
Смит
5
Стерес
7
Киньонес
45
Улфарссон
45
Улфарссон
7
Киньонес
21
Бэйрд
19
Франко
19
Франко
21
Бэйрд
9
Пулидо
19
Кастельянос
19
Кастельянос
9
Пулидо
77
Расселл
15
Эспиноза
15
Эспиноза
77
Расселл
14
Лайбольд
22
22
14
Лайбольд
20
Шаллой
10
Ционис
10
Ционис
20
Шаллой
27
Томми
11
11
27
Томми
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Канзаc Сити
13
Xavier Valdez
ВР
24
Гриффин Дорси
ПЗ
27
Луис Кайседо
ОП
21
Бруклин Рейнс
ОП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
31
Danny Flores
ЦП
17
Stephen Afrifa
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
13
Xavier Valdez
ВР
24
Гриффин Дорси
ПЗ
27
Луис Кайседо
ОП
21
Бруклин Рейнс
ОП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
31
Danny Flores
ЦП
17
Stephen Afrifa
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Динамо Хьюстон - Канзаc Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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