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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Остин
Динамо Хьюстон - Остин: обзор матча 19 марта 2023
Динамо Хьюстон
19.03.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 6 тур
2 : 0
Завершен
Остин
71'
А. Басси (П)
86'
Э. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Остин
Замена
Л. Кайседо
️️️️
А. Карраскилья
89'
ГОЛ! 2:0!
Э. Эррера
Пас отдал
Г. Дорси
86'
Замена
Г. Дорси
️️️️
А. Басси
85'
84'
Замена
Г. Зардес
️️️️
М. Уррути
Желтая карточка
А. Карраскилья
78'
Замена
С. Феррейра
️️️️
И. Франко
78'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Басси
71'
70'
Желтая карточка
А. Лундквист
65'
Замена
О. Вольф
️️️️
Й. Валенсия
65'
Замена
А. Лундквист
️️️️
Ж. Колманич
Желтая карточка
И. Франко
59'
55'
Замена
E. Finlay
️️️️
Д. Факундес
52'
Желтая карточка
Д. Факундес
19'
Желтая карточка
Л. Вяйсянен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
6
Артур
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
10
Амин Басси
АП
19
Иван Франко
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
20
Йохан Валенсия
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
27
Луис Кайседо
ЦП
21
Бруклин Рейнс
ЦП
24
Гриффин Дорси
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Остин
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
33
Оуэн Вольф
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
2-4-1-3
12
Кларк
3
Шмитт
15
Хадебе
16
Эррера
6
Артур
21
Бэйрд
8
Карраскилья
10
Басси
5
Стерес
23
Бартлоу
19
Франко
2-1-1-3-3
1
15
Вяйсянен
23
Колманич
20
Валенсия
4
Ринг
24
Ригони
17
Галлахер
9
Дриусси
7
Перейра
77
Факундес
37
Уррути
8
Карраскилья
27
Кайседо
27
Кайседо
8
Карраскилья
10
Басси
24
Дорси
24
Дорси
10
Басси
19
Франко
11
Феррейра
11
Феррейра
19
Франко
23
Колманич
21
Лундквист
21
Лундквист
23
Колманич
20
Валенсия
33
Вольф
33
Вольф
20
Валенсия
77
Факундес
13
13
77
Факундес
37
Уррути
9
Зардес
9
Зардес
37
Уррути
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
21
Бруклин Рейнс
ЦП
16
Микаэл
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
20
Matt Bersano
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
21
Бруклин Рейнс
ЦП
16
Микаэл
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Динамо Хьюстон - Остин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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