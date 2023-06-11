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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес
Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес: обзор матча 11 июня 2023
Динамо Хьюстон
11.06.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 25 тур
4 : 0
Завершен
Лос-Анджелес
11'
Н. Киньонес
50'
А. Басси (П)
69'
К. Бэйрд
90'
Ф. Эскобар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес
ГОЛ! 4:0!
Ф. Эскобар
90'
84'
Замена
Н. Ордас
️️️️
Д. Буанга
Желтая карточка
К. Бэйрд
81'
Желтая карточка
Ф. Эскобар
79'
Замена
И. Бартлоу
️️️️
Э. Святченко
78'
Замена
Л. Кайседо
️️️️
Артур
78'
71'
Замена
М. Богуш
️️️️
К. Вела
71'
Замена
Д. Гейнс
️️️️
Р. Холлингшид
ГОЛ! 3:0!
К. Бэйрд
69'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Н. Киньонес
63'
Желтая карточка
С. Кларк
53'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Басси
50'
46'
Замена
Х. Мурильо
️️️️
Д. Кьеллини
46'
Замена
К. Опоку
️️️️
С. Биук
32'
Желтая карточка
Х. Сифуэнтес
Замена
Д. Стерес
️️️️
Ч. Гаспер
25'
ГОЛ! 1:0!
Н. Киньонес
Пас отдал
А. Карраскилья
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
6
Артур
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Амин Басси
АП
24
Ибрахим Алию
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
79
Стипе Биук
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
21
Крис Бэйрд
ЦП
27
Луис Кайседо
ЦП
45
Тор Улфарссон
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
19
Иван Франко
ЦФ
Лос-Анджелес
17
Элдин Якупович
ВР
24
Тони Леоне
ЦЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
19
Матеуш Богуш
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Кларк
28
Святченко
77
Гаспер
24
Эскобар
6
Артур
8
Карраскилья
16
Эррера
7
Киньонес
10
Басси
16
Микаэл
24
Алию
4-1-2-2-1
77
МакКартни
18
Дуэньяс
3
Мальдонадо
14
Кьеллини
6
Паласиос
6
Санчес
24
Холлингшид
8
Сифуэнтес
99
Буанга
79
Биук
10
Вела
77
Гаспер
5
Стерес
5
Стерес
77
Гаспер
7
Киньонес
21
Бэйрд
21
Бэйрд
7
Киньонес
6
Артур
27
Кайседо
27
Кайседо
6
Артур
28
Святченко
23
Бартлоу
23
Бартлоу
28
Святченко
14
Кьеллини
3
Мурильо
3
Мурильо
14
Кьеллини
24
Холлингшид
29
Гейнс
29
Гейнс
24
Холлингшид
10
Вела
19
Богуш
19
Богуш
10
Вела
99
Буанга
22
Ордас
22
Ордас
99
Буанга
79
Биук
90
Опоку
90
Опоку
79
Биук
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Лос-Анджелес
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
19
Иван Франко
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
17
Элдин Якупович
ВР
24
Тони Леоне
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
19
Иван Франко
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
24
Тони Леоне
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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