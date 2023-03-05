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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Динамо Хьюстон
Нью-Инглэнд Революшн - Динамо Хьюстон: обзор матча 05 марта 2023
Нью-Инглэнд Революшн
05.03.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 2 тур
3 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
42'
Д. Борреро
53'
Б. Вуд
65'
Б. Бай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Динамо Хьюстон
Желтая карточка
Д. Джонс
88'
87'
Желтая карточка
И. Бартлоу
Замена
J. Rennicks
️️️️
Л. Блессинг
85'
77'
Замена
Л. Кайседо
️️️️
Артур
Замена
Д. Вриони
️️️️
Б. Вуд
69'
Замена
E. Boateng
️️️️
Д. Борреро
69'
66'
Замена
Н. Киньонес
️️️️
К. Бэйрд
ГОЛ! 3:0!
Б. Бай
65'
Замена
К. Макун
️️️️
N. Buck
62'
59'
Замена
С. Феррейра
️️️️
Т. Улфарссон
ГОЛ! 2:0!
Б. Вуд
53'
Желтая карточка
N. Buck
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Борреро
42'
37'
Желтая карточка
С. Кларк
24'
Желтая карточка
А. Карраскилья
18'
Желтая карточка
Г. Дорси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
22
Henry Kessler
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
1
Джордже Петрович
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
6
Артур
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
23
Итан Бартлоу
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
17
Jozy Altidore
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
27
Луис Кайседо
ЦП
10
Амин Басси
АП
5
Даниэль Стерес
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
4-3-1-3
22
4
24
Джонс
5
Бай
8
Полстер
21
10
Хиль
15
Блессинг
77
Борреро
17
Вуд
1
Петрович
2-4-3
12
Кларк
15
Хадебе
3
Шмитт
21
Бэйрд
8
Карраскилья
16
Эррера
6
Артур
45
Улфарссон
24
Дорси
23
Бартлоу
21
4
Макун
4
Макун
21
17
Вуд
9
Вриони
9
Вриони
17
Вуд
77
Борреро
24
24
77
Борреро
15
Блессинг
9
9
15
Блессинг
6
Артур
27
Кайседо
27
Кайседо
6
Артур
21
Бэйрд
7
Киньонес
7
Киньонес
21
Бэйрд
45
Улфарссон
11
Феррейра
11
Феррейра
45
Улфарссон
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Динамо Хьюстон
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
17
Jozy Altidore
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
13
Эндрю Тарбелл
ВР
10
Амин Басси
АП
5
Даниэль Стерес
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
17
Jozy Altidore
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
10
Амин Басси
АП
5
Даниэль Стерес
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Динамо Хьюстон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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