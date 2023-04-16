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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Динамо Хьюстон
Нью-Йорк Ред Буллз - Динамо Хьюстон: обзор матча 16 апреля 2023
Нью-Йорк Ред Буллз
16.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 11 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
89'
O. Fernandez
67'
А. Карраскилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Динамо Хьюстон
ГОЛ! 1:1!
O. Fernandez
Пас отдал
Д. Толкин
89'
82'
Желтая карточка
Л. Кайседо
67'
ГОЛ! 0:1!
А. Карраскилья
67'
Замена
Т. Улфарссон
️️️️
А. Басси
Замена
Э. Маноэл
️️️️
T. Barlow
60'
53'
Замена
И. Франко
️️️️
Б. Рейнс
Замена
В. Кармона
️️️️
К. Бурк
46'
25'
Желтая карточка
Ф. Эскобар
Желтая карточка
Ш. Неалис
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
6
Артур
ОП
27
Луис Кайседо
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
21
Бруклин Рейнс
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
10
Амин Басси
АП
23
Итан Бартлоу
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
6
Питер Страуд
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
16
Микаэл
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
19
Иван Франко
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
3-3-4
31
Мигел
47
Толкин
13
Неалис
3
Данкан
15
Рейес
23
Кассерес
24
Эдельман
17
Харпер
7
Бурк
16
22
2-1-4-1-2
12
Кларк
24
Эскобар
15
Хадебе
6
Артур
8
Карраскилья
21
Рейнс
21
Бэйрд
27
Кайседо
10
Басси
5
Стерес
23
Бартлоу
7
Бурк
16
Кармона
16
Кармона
7
Бурк
16
13
Маноэл
13
Маноэл
16
21
Рейнс
19
Франко
19
Франко
21
Рейнс
10
Басси
45
Улфарссон
45
Улфарссон
10
Басси
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Динамо Хьюстон
18
Ryan Meara
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
6
Питер Страуд
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
16
Микаэл
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
6
Питер Страуд
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
16
Микаэл
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Динамо Хьюстон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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