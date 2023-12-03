Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон
Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон: обзор матча 03 декабря 2023
Лос-Анджелес
03.12.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
44'
Р. Холлингшид
80'
Ф. Эскобар (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон
Замена
С. Паленсия
️️️️
Т. Тильман
90'
+8
Замена
А. Лонг
️️️️
К. Оливера
90'
86'
Замена
С. Ковальчик
️️️️
А. Карраскилья
Замена
Н. Ордас
️️️️
К. Акоста
84'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ф. Эскобар
80'
Замена
М. Богуш
️️️️
К. Вела
77'
77'
Замена
Б. Смит
️️️️
Н. Киньонес
77'
Замена
Т. Улфарссон
️️️️
А. Басси
71'
Желтая карточка
Э. Эррера
61'
Замена
Т. Хадебе
️️️️
Микаэл
57'
Замена
И. Алию
️️️️
К. Бэйрд
45'
+3
Желтая карточка
Ф. Эскобар
ГОЛ! 1:0!
Р. Холлингшид
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
99
Кристиан Оливера
ПВ
10
Карлос Вела
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
6
Артур
ОП
16
Эктор Эррера
(К)
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
10
Амин Басси
АП
21
Крис Бэйрд
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
10
Филип Крастев
ЦП
19
Матеуш Богуш
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
19
Иван Франко
ЛВ
27
Луис Кайседо
ОП
45
Тор Улфарссон
АП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
4-1-2-2-1
71
Крепо
6
Паласиос
14
Кьеллини
3
Акоста
3
Мурильо
6
Санчес
24
Холлингшид
11
Тильман
99
Буанга
99
Оливера
10
Вела
4-1-2-2-1
12
Кларк
24
Эскобар
28
Святченко
16
Микаэл
24
Дорси
6
Артур
16
Эррера
8
Карраскилья
10
Басси
7
Киньонес
21
Бэйрд
99
Оливера
33
Лонг
33
Лонг
99
Оливера
11
Тильман
14
Паленсия
14
Паленсия
11
Тильман
10
Вела
19
Богуш
19
Богуш
10
Вела
3
Акоста
22
Ордас
22
Ордас
3
Акоста
7
Киньонес
14
Смит
14
Смит
7
Киньонес
16
Микаэл
15
Хадебе
15
Хадебе
16
Микаэл
10
Басси
45
Улфарссон
45
Улфарссон
10
Басси
8
Карраскилья
7
Ковальчик
7
Ковальчик
8
Карраскилья
21
Бэйрд
24
Алию
24
Алию
21
Бэйрд
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Динамо Хьюстон
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
79
Стипе Биук
ЛВ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
27
Луис Кайседо
ОП
19
Иван Франко
ЛВ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
79
Стипе Биук
ЛВ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
27
Луис Кайседо
ОП
19
Иван Франко
ЛВ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Лос-Анджелес - Динамо Хьюстон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Ривас
Стадион:
БМО Стэдиум
Новости команд
Все
Лос-Анджелес
Динамо Хьюстон
Впервые в истории французский футболист достиг 1000 матчей за карьеру
16 ноября
3
Хын-Мин Сон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи
6 октября
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
Впервые в истории французский футболист достиг 1000 матчей за карьеру
16 ноября
3
Хын-Мин Сон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи
6 октября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+