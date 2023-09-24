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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Динамо Хьюстон
Канзаc Сити - Динамо Хьюстон: обзор матча 24 сентября 2023
Канзаc Сити
24.09.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 44 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
7'
Д. Расселл (П)
45+6'
W. Agada
45+9'
Т. Хадебе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Динамо Хьюстон
Желтая карточка
Д. Шаллой
90'
+6
Желтая карточка
Д. Росеро
89'
Замена
F. GutiÃ©rrez
️️️️
Э. Томми
86'
84'
Желтая карточка
Л. Кайседо
76'
Замена
И. Франко
️️️️
Э. Эррера
74'
Желтая карточка
Г. Дорси
Желтая карточка
Э. Томми
73'
69'
Замена
Г. Дорси
️️️️
И. Алию
Замена
Д. Шаллой
️️️️
Г. Кинда
61'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Н. Радойя
61'
60'
Замена
Артур
️️️️
С. Ковальчик
47'
Замена
Микаэл
️️️️
Т. Хадебе
47'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Н. Киньонес
Замена
R. Walter
️️️️
W. Agada
46'
45'
+9
ГОЛ! 2:1!
Т. Хадебе
Пас отдал
И. Бартлоу
ГОЛ! 2:0!
W. Agada
Пас отдал
Э. Томми
45'
+6
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Эскобар
Красная карточка
Д. Расселл
39'
Желтая карточка
Н. Радойя
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Расселл
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
6
Гади Кинда
АП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
27
Луис Кайседо
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
16
Микаэл
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
19
Иван Франко
ЛВ
6
Артур
ОП
21
Бруклин Рейнс
ОП
21
Крис Бэйрд
ЦФ
3-3-1-3
29
3
Росеро
3
Фонтас
22
Радойя
27
Томми
77
Расселл
8
Дэвис
6
Кинда
11
22
22
4-1-2-2-1
12
Кларк
24
Эскобар
23
Бартлоу
15
Хадебе
14
Смит
27
Кайседо
16
Эррера
8
Карраскилья
7
Ковальчик
7
Киньонес
24
Алию
22
Радойя
15
Эспиноза
15
Эспиноза
22
Радойя
22
54
54
22
27
Томми
13
13
27
Томми
6
Кинда
20
Шаллой
20
Шаллой
6
Кинда
15
Хадебе
16
Микаэл
16
Микаэл
15
Хадебе
24
Алию
24
Дорси
24
Дорси
24
Алию
7
Ковальчик
6
Артур
6
Артур
7
Ковальчик
16
Эррера
19
Франко
19
Франко
16
Эррера
7
Киньонес
21
Бэйрд
21
Бэйрд
7
Киньонес
Остались в запасе
Канзаc Сити
Динамо Хьюстон
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
21
Бруклин Рейнс
ОП
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
21
Бруклин Рейнс
ОП
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Канзаc Сити - Динамо Хьюстон
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
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