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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Сан-Хосе
Динамо Хьюстон - Сан-Хосе: обзор матча 22 июня 2023
Динамо Хьюстон
22.06.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 27 тур
4 : 1
Завершен
Сан-Хосе
3'
А. Басси
5'
К. Бэйрд
41'
К. Акапо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Сан-Хосе
61'
Желтая карточка
Х. Монтейру
50'
Желтая карточка
У. Буда
46'
Замена
Х. Монтейру
️️️️
Н. Цакирис
46'
Замена
У. Буда
️️️️
B. Kikanovic
41'
ГОЛ! 2:1!
К. Акапо
Пас отдал
К. Эспиноса
38'
Желтая карточка
Ж. Эбобиссе
Желтая карточка
Э. Святченко
37'
ГОЛ! 2:0!
К. Бэйрд
5'
ГОЛ! 1:0!
А. Басси
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
16
Микаэл
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
6
Артур
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Амин Басси
АП
24
Ибрахим Алию
ЦФ
21
Крис Бэйрд
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
3
Поль Мари
ПЗ
93
Жудсон
ОП
14
Jackson Yueill
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
77
Чейз Гаспер
ЛЗ
14
Брэд Смит
ЛЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
19
Иван Франко
ЛВ
27
Луис Кайседо
ОП
45
Тор Улфарссон
АП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Сан-Хосе
6
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
43
Cameron Cilley
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Кларк
16
Микаэл
28
Святченко
5
Стерес
24
Эскобар
6
Артур
16
Эррера
7
Киньонес
10
Басси
21
Бэйрд
24
Алию
3-1-3-3
42
Даниэл
3
Мари
97
29
Акапо
93
Жудсон
14
10
Цакирис
7
Эспиноса
28
4
Бисон
17
Эбобиссе
10
Цакирис
35
Монтейру
35
Монтейру
10
Цакирис
28
7
Буда
7
Буда
28
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Сан-Хосе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
77
Чейз Гаспер
ЛЗ
14
Брэд Смит
ЛЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
27
Луис Кайседо
ОП
45
Тор Улфарссон
АП
19
Иван Франко
ЛВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
6
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
43
Cameron Cilley
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
77
Чейз Гаспер
ЛЗ
14
Брэд Смит
ЛЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
27
Луис Кайседо
ОП
45
Тор Улфарссон
АП
19
Иван Франко
ЛВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
6
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
43
Cameron Cilley
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Динамо Хьюстон - Сан-Хосе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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