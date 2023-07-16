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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Динамо Хьюстон
Колорадо - Динамо Хьюстон: обзор матча 16 июля 2023
Колорадо
16.07.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 34 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Динамо Хьюстон
Замена
Д. Лейва
️️️️
Б. Акоста
87'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Л. Абубакар
75'
72'
Замена
И. Бартлоу
️️️️
Д. Стерес
72'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
И. Франко
Замена
J. Lewis
️️️️
Б. Галван
67'
Замена
К. Кабрал
️️️️
Д. Япи
67'
Замена
М. Барриос
️️️️
К. Харрис
67'
45'
+1
Желтая карточка
Н. Киньонес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
19
Иван Франко
ЛВ
6
Артур
ОП
27
Луис Кайседо
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
24
Ибрахим Алию
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Колорадо
26
Abraham Rodriguez
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
6
Дэнни Лейва
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Xavier Valdez
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
21
Бруклин Рейнс
ОП
10
Амин Басси
АП
45
Тор Улфарссон
АП
21
Крис Бэйрд
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
4-3-1-3
15
Гутман
5
Абубакар
2
Максе
2
25
Ронан
6
Акоста
17
Бассетт
16
Галван
14
Харрис
77
Япи
23
Ярброу
4-2-1-2-1
12
Кларк
24
Эскобар
16
Микаэл
5
Стерес
28
Святченко
6
Артур
27
Кайседо
16
Эррера
7
Киньонес
19
Франко
24
Алию
5
Абубакар
27
Уилсон
27
Уилсон
5
Абубакар
6
Акоста
6
Лейва
6
Лейва
6
Акоста
14
Харрис
7
Барриос
7
Барриос
14
Харрис
77
Япи
91
Кабрал
91
Кабрал
77
Япи
16
Галван
14
14
16
Галван
5
Стерес
23
Бартлоу
23
Бартлоу
5
Стерес
19
Франко
21
Бэйрд
21
Бэйрд
19
Франко
Остались в запасе
Колорадо
Динамо Хьюстон
26
Abraham Rodriguez
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
13
Xavier Valdez
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
21
Бруклин Рейнс
ОП
10
Амин Басси
АП
45
Тор Улфарссон
АП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
26
Abraham Rodriguez
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Остались в запасе
13
Xavier Valdez
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
21
Бруклин Рейнс
ОП
10
Амин Басси
АП
45
Тор Улфарссон
АП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Колорадо - Динамо Хьюстон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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