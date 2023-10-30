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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Реал Солт-Лейк
Динамо Хьюстон - Реал Солт-Лейк: обзор матча 30 октября 2023
Динамо Хьюстон
30.10.2023, понедельник, 01:00
США. МЛС, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
22'
Э. Эррера
79'
А. Басси
54'
Д. Луна
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Хьюстон - Реал Солт-Лейк
Желтая карточка
А. Карраскилья
90'
+7
Желтая карточка
Ф. Эскобар
90'
+5
Замена
И. Алию
️️️️
К. Бэйрд
90'
+4
Замена
Л. Кайседо
️️️️
А. Басси
87'
Замена
Б. Смит
️️️️
Н. Киньонес
87'
86'
Замена
J. Loffelsend
️️️️
Э. Броди
86'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
Э. Энели
82'
Желтая карточка
А. Хулио
ГОЛ! 2:1!
А. Басси
79'
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Луна
Пас отдал
А. Хулио
51'
Замена
K. Lambert
️️️️
Б. Идальго
46'
Замена
К. Андрес Гомес
️️️️
М. Чанг
46'
Замена
А. Хулио
️️️️
R. Rubin
44'
Желтая карточка
Б. Овьедо
ГОЛ! 1:0!
Э. Эррера
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
6
Артур
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
16
Эктор Эррера
(К)
ЦП
10
Амин Басси
АП
21
Крис Бэйрд
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Боде Идальго
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
28
Rubio Rubin
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
19
Иван Франко
ЛВ
27
Луис Кайседо
ОП
45
Тор Улфарссон
АП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
15
Нельсон Паласио
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
31
K. Lambert
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Кларк
24
Дорси
28
Святченко
16
Микаэл
24
Эскобар
6
Артур
8
Карраскилья
16
Эррера
7
Киньонес
10
Басси
21
Бэйрд
1-5-1-3
18
МакМат
16
Овьедо
16
Чанг
10
Луна
8
Охеда
11
Саварино
14
Энели
19
Идальго
3
Броди
4
Вера
28
7
Киньонес
14
Смит
14
Смит
7
Киньонес
10
Басси
27
Кайседо
27
Кайседо
10
Басси
21
Бэйрд
24
Алию
24
Алию
21
Бэйрд
3
Броди
19
19
3
Броди
16
Чанг
11
Гомес
11
Гомес
16
Чанг
28
11
Хулио
11
Хулио
28
19
Идальго
31
31
19
Идальго
14
Энели
19
Мусовски
19
Мусовски
14
Энели
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Реал Солт-Лейк
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
45
Тор Улфарссон
АП
19
Иван Франко
ЛВ
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
Главный тренер
Бен Ольсен
13
Гэвин Биверс
ВР
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
15
Нельсон Паласио
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
45
Тор Улфарссон
АП
19
Иван Франко
ЛВ
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
15
Нельсон Паласио
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Динамо Хьюстон - Реал Солт-Лейк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
0 : 1
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
0 : 1
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Главный судья:
Гидо Гонсалес-мл.
Стадион:
BBVA Compass Stadium, Houston
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