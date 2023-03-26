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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Нью-Йорк Сити
Динамо Хьюстон - Нью-Йорк Сити: обзор матча 26 марта 2023
Динамо Хьюстон
26.03.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 7 тур
1 : 0
Завершен
Нью-Йорк Сити
55'
А. Басси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Нью-Йорк Сити
90'
+9
Желтая карточка
L. Barraza
90'
+3
Желтая карточка
Т. Грэй
Желтая карточка
Г. Дорси
90'
85'
Замена
A. Jasson
️️️️
М. Пеллегрини
85'
Замена
К. О'Тул
️️️️
Б. Куфре
Замена
С. Феррейра
️️️️
А. Басси
84'
78'
Замена
Т. Андраде
️️️️
А. Моралес
Замена
Г. Дорси
️️️️
Б. Рейнс
75'
68'
Замена
Р. Ледесма
️️️️
Г. Перейра
Замена
Л. Кайседо
️️️️
Н. Киньонес
66'
55'
Желтая карточка
С. Родригес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Басси
55'
29'
Желтая карточка
К. Паркс
Желтая карточка
Артур
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
21
Крис Бэйрд
ЦП
21
Бруклин Рейнс
ЦП
6
Артур
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Амин Басси
АП
5
Даниэль Стерес
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
13
Luis Barraza
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Франко Эскобар
ПЗ
27
Луис Кайседо
ЦП
19
Charles Auguste
ЦП
16
Микаэл
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
37
Ричард Ледесма
АП
22
Кевин О'Тул
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
2-4-1-3
12
Кларк
3
Шмитт
15
Хадебе
21
Бэйрд
6
Артур
16
Эррера
21
Рейнс
10
Басси
23
Бартлоу
7
Киньонес
5
Стерес
4-1-3-3
27
Моралес
13
Мартинс
6
Сэндс
13
Куфре
55
Паркс
11
Перейра
8
Родригес
11
Магно
24
Грэй
11
Пеллегрини
13
7
Киньонес
27
Кайседо
27
Кайседо
7
Киньонес
10
Басси
11
Феррейра
11
Феррейра
10
Басси
21
Рейнс
24
Дорси
24
Дорси
21
Рейнс
11
Перейра
37
Ледесма
37
Ледесма
11
Перейра
13
Куфре
22
О'Тул
22
О'Тул
13
Куфре
11
Пеллегрини
17
17
11
Пеллегрини
27
Моралес
11
Андраде
11
Андраде
27
Моралес
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Нью-Йорк Сити
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Франко Эскобар
ПЗ
19
Charles Auguste
ЦП
16
Микаэл
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
49
Мэтт Фриз
ВР
18
Мальте Амундсен
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Франко Эскобар
ПЗ
19
Charles Auguste
ЦП
16
Микаэл
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
18
Мальте Амундсен
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Динамо Хьюстон - Нью-Йорк Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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