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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Ванкувер Уайткепс
Динамо Хьюстон - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 21 сентября 2023
Динамо Хьюстон
21.09.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 42 тур
4 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
13'
Э. Эррера
44'
Г. Дорси
73'
И. Франко
84'
И. Алию
90'
Э. Святченко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Ванкувер Уайткепс
90'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
Э. Святченко
Замена
Б. Рейнс
️️️️
Э. Эррера
86'
85'
Замена
J. Ngando
️️️️
Р. Галд
ГОЛ! 4:0!
И. Алию
84'
Замена
И. Алию
️️️️
Артур
78'
77'
Замена
L. Johnson
️️️️
Р. Ларея
ГОЛ! 3:0!
И. Франко
Пас отдал
Б. Смит
73'
68'
Замена
С. Бечер
️️️️
Б. Уайт
Желтая карточка
Микаэл
60'
Замена
Б. Смит
️️️️
Н. Киньонес
56'
Замена
И. Франко
️️️️
С. Ковальчик
56'
Желтая карточка
Г. Дорси
52'
Желтая карточка
К. Бэйрд
49'
46'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Р. Рапозо
46'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
А. Кубас
ГОЛ! 2:0!
Г. Дорси
Пас отдал
К. Бэйрд
44'
Желтая карточка
Э. Святченко
36'
Желтая карточка
С. Ковальчик
30'
24'
Желтая карточка
А. Кубас
ГОЛ! 1:0!
Э. Эррера
13'
2'
Желтая карточка
Р. Рапозо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
6
Артур
ОП
27
Луис Кайседо
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
21
Крис Бэйрд
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
45
Педро Вите
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
77
Чейз Гаспер
ЛЗ
14
Брэд Смит
ЛЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
19
Иван Франко
ЛВ
21
Бруклин Рейнс
ОП
45
Тор Улфарссон
АП
24
Ибрахим Алию
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Кларк
28
Святченко
16
Микаэл
15
Хадебе
24
Дорси
6
Артур
27
Кайседо
16
Эррера
7
Киньонес
7
Ковальчик
21
Бэйрд
3-3-1-1-2
1
33
Блэкмон
2
Лаборда
20
Ахмед
91
Браун
20
Кубас
22
Ларея
45
Вите
21
Рапозо
24
Уайт
25
Галд
7
Киньонес
14
Смит
14
Смит
7
Киньонес
16
Эррера
21
Рейнс
21
Рейнс
16
Эррера
7
Ковальчик
19
Франко
19
Франко
7
Ковальчик
6
Артур
24
Алию
24
Алию
6
Артур
22
Ларея
28
28
22
Ларея
21
Рапозо
30
Хойлетт
30
Хойлетт
21
Рапозо
25
Галд
26
26
25
Галд
20
Кубас
6
Берхальтер
6
Берхальтер
20
Кубас
24
Уайт
11
Бечер
11
Бечер
24
Уайт
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Ванкувер Уайткепс
13
Эндрю Тарбелл
ВР
77
Чейз Гаспер
ЛЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
45
Тор Улфарссон
АП
Главный тренер
Бен Ольсен
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
77
Чейз Гаспер
ЛЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
45
Тор Улфарссон
АП
Остались в запасе
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Динамо Хьюстон - Ванкувер Уайткепс
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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