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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Динамо Хьюстон
Лос-Анджелес Гэлакси - Динамо Хьюстон: обзор матча 03 сентября 2023
Лос-Анджелес Гэлакси
03.09.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 39 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Динамо Хьюстон
90'
+8
Желтая карточка
Артур
90'
+3
Замена
Т. Улфарссон
️️️️
А. Басси
90'
+3
Замена
Артур
️️️️
Н. Киньонес
Замена
Д. Перес
️️️️
О. Росель
79'
68'
Замена
Б. Смит
️️️️
Микаэл
64'
Желтая карточка
Н. Киньонес
64'
Замена
А. Карраскилья
️️️️
С. Ковальчик
64'
Замена
И. Алию
️️️️
К. Бэйрд
Замена
Д. Агирре
️️️️
Т. Бойд
63'
Замена
Э. Серрильо
️️️️
М. Дельгадо
63'
Замена
М. Барриос
️️️️
Д. Факундес
63'
Замена
Б. Шарп
️️️️
Д. Йовелич
63'
55'
Желтая карточка
Л. Кайседо
38'
Желтая карточка
Д. Стерес
Желтая карточка
Р. Эдвардс
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
77
Диего Факундес
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
27
Луис Кайседо
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Амин Басси
АП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
21
Крис Бэйрд
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Лос-Анджелес Гэлакси
15
Эрик Савалета
ЦЗ
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
7
Микаэль Барриос
ЦП
23
Даниэль Агирре
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Xavier Valdez
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
19
Иван Франко
ЛВ
6
Артур
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
45
Тор Улфарссон
АП
24
Ибрахим Алию
ЦФ
3-3-2-2
31
Бонд
17
Мавинга
4
Йошида
2
Калегари
8
Дельгадо
16
Росель
10
Пуч
44
Эдвардс
19
Бойд
9
Йовелич
77
Факундес
4-1-1-3-1
13
Тарбелл
24
Дорси
16
Микаэл
5
Стерес
23
Бартлоу
27
Кайседо
16
Эррера
7
Ковальчик
10
Басси
7
Киньонес
21
Бэйрд
8
Дельгадо
6
Серрильо
6
Серрильо
8
Дельгадо
77
Факундес
7
Барриос
7
Барриос
77
Факундес
19
Бойд
23
Агирре
23
Агирре
19
Бойд
9
Йовелич
14
Шарп
14
Шарп
9
Йовелич
16
Росель
18
Перес
18
Перес
16
Росель
16
Микаэл
14
Смит
14
Смит
16
Микаэл
7
Киньонес
6
Артур
6
Артур
7
Киньонес
7
Ковальчик
8
Карраскилья
8
Карраскилья
7
Ковальчик
10
Басси
45
Улфарссон
45
Улфарссон
10
Басси
21
Бэйрд
24
Алию
24
Алию
21
Бэйрд
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Динамо Хьюстон
15
Эрик Савалета
ЦЗ
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
1
Новак Мичович
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
13
Xavier Valdez
ВР
24
Франко Эскобар
ПЗ
19
Иван Франко
ЛВ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
15
Эрик Савалета
ЦЗ
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
1
Новак Мичович
ЦФ
Остались в запасе
13
Xavier Valdez
ВР
24
Франко Эскобар
ПЗ
19
Иван Франко
ЛВ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Динамо Хьюстон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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