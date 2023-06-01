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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Динамо Хьюстон
Ванкувер Уайткепс - Динамо Хьюстон: обзор матча 01 июня 2023
Ванкувер Уайткепс
01.06.2023, четверг, 05:30
США. МЛС, 23 тур
6 : 2
Завершен
Динамо Хьюстон
1'
П. Вите
18'
Ю. Грессель
46'
Р. Галд
59'
Ю. Грессель
88'
С. Берхальтер
90+5'
Р. Галд
8'
К. Бэйрд
16'
А. Басси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Динамо Хьюстон
ГОЛ! 6:2!
Р. Галд
Пас отдал
С. Берхальтер
90'
+5
89'
Замена
И. Франко
️️️️
Э. Эррера
ГОЛ! 5:2!
С. Берхальтер
88'
85'
Желтая карточка
Э. Святченко
Желтая карточка
С. Кордова
79'
Замена
Д. Кайседо
️️️️
П. Вите
79'
79'
Замена
Л. Кайседо
️️️️
Артур
79'
Замена
Э. Святченко
️️️️
Д. Стерес
Замена
Р. Тейберт
️️️️
Ю. Грессель
72'
Замена
С. Кордова
️️️️
Б. Уайт
72'
Желтая карточка
М. Лаборда
70'
69'
Желтая карточка
А. Карраскилья
69'
Красная карточка
Н. Киньонес
66'
Желтая карточка
Микаэл
64'
Замена
Н. Киньонес
️️️️
К. Бэйрд
Замена
С. Берхальтер
️️️️
А. Шепф
63'
ГОЛ! 4:2!
Ю. Грессель
59'
ГОЛ! 3:2!
Р. Галд
46'
Замена
Р. Веселинович
️️️️
Д. Браун
46'
Желтая карточка
Ю. Грессель
41'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Грессель
18'
16'
ГОЛ! 1:2!
А. Басси
Пас отдал
Д. Стерес
8'
ГОЛ! 1:1!
К. Бэйрд
ГОЛ! 1:0!
П. Вите
Пас отдал
Б. Уайт
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
24
Франко Эскобар
ПЗ
6
Артур
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
10
Амин Басси
АП
24
Ибрахим Алию
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Ванкувер Уайткепс
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Дейбер Кайседо
ПВ
11
Саймон Бечер
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
27
Луис Кайседо
ЦП
21
Бруклин Рейнс
ЦП
45
Тор Улфарссон
ЦФ
19
Иван Франко
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
4-1-2-1-2
1
91
Браун
2
Лаборда
14
33
Блэкмон
20
Кубас
18
Шепф
45
Вите
24
Грессель
24
Уайт
25
Галд
1-1-3-1-4
12
Кларк
24
Эскобар
6
Артур
8
Карраскилья
16
Эррера
21
Бэйрд
10
Басси
16
Микаэл
23
Бартлоу
5
Стерес
24
Алию
91
Браун
4
Веселинович
4
Веселинович
91
Браун
24
Грессель
31
Тейберт
31
Тейберт
24
Грессель
18
Шепф
6
Берхальтер
6
Берхальтер
18
Шепф
45
Вите
25
Кайседо
25
Кайседо
45
Вите
24
Уайт
16
Кордова
16
Кордова
24
Уайт
5
Стерес
28
Святченко
28
Святченко
5
Стерес
6
Артур
27
Кайседо
27
Кайседо
6
Артур
16
Эррера
19
Франко
19
Франко
16
Эррера
21
Бэйрд
7
Киньонес
7
Киньонес
21
Бэйрд
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Динамо Хьюстон
12
Karifa Yao
ЦЗ
21
Райан Рапозо
ПВ
11
Саймон Бечер
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
13
Эндрю Тарбелл
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
21
Бруклин Рейнс
ЦП
45
Тор Улфарссон
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
12
Karifa Yao
ЦЗ
21
Райан Рапозо
ПВ
11
Саймон Бечер
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
21
Бруклин Рейнс
ЦП
45
Тор Улфарссон
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Динамо Хьюстон
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
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