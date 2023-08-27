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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Динамо Хьюстон
Реал Солт-Лейк - Динамо Хьюстон: обзор матча 27 августа 2023
Реал Солт-Лейк
27.08.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 37 тур
0 : 3
Завершен
Динамо Хьюстон
9'
К. Бэйрд
29'
Д. Стерес
75'
А. Карраскилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Динамо Хьюстон
Замена
K. Lambert
️️️️
Ж. Глад
86'
83'
Замена
А. Басси
️️️️
С. Ковальчик
75'
ГОЛ! 0:3!
А. Карраскилья
Пас отдал
И. Алию
Замена
Б. Охеда
️️️️
J. Loffelsend
71'
70'
Замена
Г. Дорси
️️️️
К. Бэйрд
70'
Замена
Ф. Эскобар
️️️️
Б. Смит
Желтая карточка
А. Хулио
63'
60'
Замена
А. Карраскилья
️️️️
И. Франко
Замена
А. Хулио
️️️️
Д. Саварино
60'
Замена
Д. Луна
️️️️
Д. Мусовски
60'
Замена
R. Rubin
️️️️
М. Чанг
60'
Желтая карточка
М. Чанг
50'
46'
Замена
Артур
️️️️
Э. Эррера
29'
ГОЛ! 0:2!
Д. Стерес
Пас отдал
Э. Эррера
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Бэйрд
Пас отдал
Б. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
15
Нельсон Паласио
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
19
Иван Франко
ЛВ
27
Луис Кайседо
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
21
Крис Бэйрд
ЦФ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
10
Диего Луна
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
31
K. Lambert
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Франко Эскобар
ПЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
21
Бруклин Рейнс
ОП
6
Артур
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
10
Амин Басси
АП
45
Тор Улфарссон
АП
4-4-2
13
Биверс
16
Овьедо
15
Глад
19
30
Силва Марсело
19
Идальго
15
Паласио
11
Саварино
16
Чанг
19
Мусовски
17
Аранго
4-1-1-2-2
12
Кларк
5
Стерес
23
Бартлоу
16
Микаэл
14
Смит
27
Кайседо
16
Эррера
7
Ковальчик
19
Франко
24
Алию
21
Бэйрд
19
Мусовски
10
Луна
10
Луна
19
Мусовски
19
8
Охеда
8
Охеда
19
15
Глад
31
31
15
Глад
11
Саварино
11
Хулио
11
Хулио
11
Саварино
16
Чанг
28
28
16
Чанг
14
Смит
24
Эскобар
24
Эскобар
14
Смит
21
Бэйрд
24
Дорси
24
Дорси
21
Бэйрд
16
Эррера
6
Артур
6
Артур
16
Эррера
19
Франко
8
Карраскилья
8
Карраскилья
19
Франко
7
Ковальчик
10
Басси
10
Басси
7
Ковальчик
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Динамо Хьюстон
18
Зак МакМат
ВР
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
13
Эндрю Тарбелл
ВР
21
Бруклин Рейнс
ОП
45
Тор Улфарссон
АП
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
21
Бруклин Рейнс
ОП
45
Тор Улфарссон
АП
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Динамо Хьюстон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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