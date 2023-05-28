Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Остин
Динамо Хьюстон - Остин: обзор матча 28 мая 2023
Динамо Хьюстон
28.05.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 21 тур
2 : 1
Завершен
Остин
37'
Э. Эррера
87'
И. Франко
22'
Г. Зардес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Остин
Желтая карточка
Микаэл
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
И. Франко
Пас отдал
Д. Стерес
87'
Замена
И. Франко
️️️️
А. Басси
81'
74'
Замена
М. Уррути
️️️️
Г. Зардес
Желтая карточка
Н. Киньонес
67'
Замена
Н. Киньонес
️️️️
К. Бэйрд
65'
63'
Замена
А. Радованович
️️️️
А. Ринг
63'
Замена
Й. Валенсия
️️️️
S. Djeffal
63'
Замена
Д. Факундес
️️️️
E. Finlay
46'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
H. Jimenez
ГОЛ! 1:1!
Э. Эррера
37'
30'
Желтая карточка
Х. Касканте
22'
ГОЛ! 0:1!
Г. Зардес
Пас отдал
N. Lima
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
24
Франко Эскобар
ПЗ
6
Артур
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
10
Амин Басси
АП
16
Микаэл
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остин
1
Brad Stuver
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
27
Луис Кайседо
ЦП
19
Иван Франко
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Остин
20
Matt Bersano
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
17
Джон Галлахер
ПВ
16
Александар Радованович
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
1-1-3-1-4
12
Кларк
24
Эскобар
6
Артур
16
Эррера
8
Карраскилья
21
Бэйрд
10
Басси
16
Микаэл
23
Бартлоу
24
Алию
5
Стерес
3-4-1-2
1
18
Касканте
24
21
Лундквист
22
7
Перейра
13
4
Ринг
24
Ригони
16
9
Зардес
10
Басси
19
Франко
19
Франко
10
Басси
21
Бэйрд
7
Киньонес
7
Киньонес
21
Бэйрд
22
20
Валенсия
20
Валенсия
22
16
17
Галлахер
17
Галлахер
16
4
Ринг
16
Радованович
16
Радованович
4
Ринг
13
77
Факундес
77
Факундес
13
9
Зардес
37
Уррути
37
Уррути
9
Зардес
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
27
Луис Кайседо
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
20
Matt Bersano
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
29
Will Bruin
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
27
Луис Кайседо
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
29
Will Bruin
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Динамо Хьюстон - Остин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Шелл Энерджи
Новости команд
Все
Динамо Хьюстон
Остин
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
2025.05.15 08:28
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
6
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
2025.05.15 08:28
Трехкратный чемпион России перешел в «Ривер Плейт»
2025.01.22 13:22
1
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
2023.07.02 09:44
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
2023.02.26 08:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+