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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Динамо Хьюстон
Монреаль - Динамо Хьюстон: обзор матча 05 октября 2023
Монреаль
05.10.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 46 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
90+6'
Л. Лаппалайнен
10'
Артур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Динамо Хьюстон
ГОЛ! 1:1!
Л. Лаппалайнен
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
К. Бэйрд
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Эскобар
86'
Замена
И. Франко
️️️️
А. Карраскилья
84'
Желтая карточка
Н. Киньонес
84'
Замена
Б. Смит
️️️️
Н. Киньонес
Замена
Л. Лаппалайнен
️️️️
К. Опоку
75'
71'
Замена
Ф. Эскобар
️️️️
Д. Стерес
71'
Замена
А. Басси
️️️️
С. Ковальчик
62'
Желтая карточка
А. Карраскилья
56'
Желтая карточка
И. Бартлоу
53'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
И. Алию
Желтая карточка
С. Пьетт
33'
18'
Желтая карточка
И. Алию
10'
ГОЛ! 0:1!
Артур
Пас отдал
С. Ковальчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
6
Самуэль Пьетт
ОП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
6
Артур
ОП
27
Луис Кайседо
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
15
Ousman Jabang
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
16
Микаэл
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
19
Иван Франко
ЛВ
21
Бруклин Рейнс
ОП
10
Амин Басси
АП
45
Тор Улфарссон
АП
21
Крис Бэйрд
ЦФ
3-1-3-1-3
6
Кэмпбелл
2
Ватерман
4
6
Пьетт
2
66
Шоньер
24
Салиба
9
Киото
90
Опоку
40
7
Ласситер
4-2-1-2-1
12
Кларк
24
Дорси
15
Хадебе
5
Стерес
23
Бартлоу
6
Артур
27
Кайседо
8
Карраскилья
7
Ковальчик
7
Киньонес
24
Алию
90
Опоку
26
Лаппалайнен
26
Лаппалайнен
90
Опоку
7
Киньонес
14
Смит
14
Смит
7
Киньонес
5
Стерес
24
Эскобар
24
Эскобар
5
Стерес
7
Ковальчик
10
Басси
10
Басси
7
Ковальчик
8
Карраскилья
19
Франко
19
Франко
8
Карраскилья
24
Алию
21
Бэйрд
21
Бэйрд
24
Алию
Остались в запасе
Монреаль
Динамо Хьюстон
41
Джеймс Пантемис
ВР
15
Ousman Jabang
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
13
Эндрю Тарбелл
ВР
16
Микаэл
ЦЗ
21
Бруклин Рейнс
ОП
45
Тор Улфарссон
АП
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
15
Ousman Jabang
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
16
Микаэл
ЦЗ
21
Бруклин Рейнс
ОП
45
Тор Улфарссон
АП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Монреаль - Динамо Хьюстон
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
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