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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Канзаc Сити
Динамо Хьюстон - Канзаc Сити: обзор матча 27 ноября 2023
Динамо Хьюстон
27.11.2023, понедельник, 03:00
США. МЛС, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Канзаc Сити
39'
Ф. Эскобар
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Канзаc Сити
89'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Т. Лайбольд
Замена
Л. Кайседо
️️️️
А. Басси
85'
84'
Замена
G. Zusi
️️️️
Д. Дэвис
84'
Замена
W. Agada
️️️️
R. Walter
78'
Желтая карточка
Т. Лайбольд
Замена
Б. Смит
️️️️
Н. Киньонес
77'
Замена
И. Алию
️️️️
К. Бэйрд
77'
70'
Замена
Э. Томми
️️️️
Г. Кинда
Желтая карточка
А. Карраскилья
69'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Эскобар
Пас отдал
Э. Эррера
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
6
Артур
ОП
16
Эктор Эррера
(К)
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
10
Амин Басси
АП
21
Крис Бэйрд
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
(К)
ЦП
6
Гади Кинда
АП
9
Алан Пулидо
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
19
Иван Франко
ЛВ
27
Луис Кайседо
ОП
45
Тор Улфарссон
АП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
Канзаc Сити
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Кларк
24
Дорси
28
Святченко
16
Микаэл
24
Эскобар
6
Артур
16
Эррера
8
Карраскилья
7
Киньонес
10
Басси
21
Бэйрд
3-3-1-3
29
3
Росеро
3
Фонтас
22
Радойя
8
Дэвис
54
77
Расселл
6
Кинда
20
Шаллой
14
Лайбольд
9
Пулидо
7
Киньонес
14
Смит
14
Смит
7
Киньонес
10
Басси
27
Кайседо
27
Кайседо
10
Басси
21
Бэйрд
24
Алию
24
Алию
21
Бэйрд
8
Дэвис
8
8
8
Дэвис
6
Кинда
27
Томми
27
Томми
6
Кинда
14
Лайбольд
15
Эспиноза
15
Эспиноза
14
Лайбольд
54
22
22
54
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Канзаc Сити
13
Эндрю Тарбелл
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
45
Тор Улфарссон
АП
19
Иван Франко
ЛВ
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
Главный тренер
Бен Ольсен
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
45
Тор Улфарссон
АП
19
Иван Франко
ЛВ
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
Остались в запасе
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Динамо Хьюстон - Канзаc Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Главный судья:
Гидо Гонсалес-мл.
Стадион:
BBVA Compass Stadium, Houston
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