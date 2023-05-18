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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Динамо Хьюстон
Миннесота Юнайтед - Динамо Хьюстон: обзор матча 18 мая 2023
Миннесота Юнайтед
18.05.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 18 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
14'
Б. Хлонгване
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Динамо Хьюстон
83'
Замена
Г. Дорси
️️️️
Ф. Эскобар
Замена
К. Арриага
️️️️
Л. Амарилья
80'
Замена
S. Jeong
️️️️
Ф. Фрагапане
73'
Желтая карточка
Х. Дотсон
67'
Замена
J. Rosales
️️️️
В. Трапп
63'
59'
Замена
Т. Улфарссон
️️️️
Н. Киньонес
50'
Желтая карточка
Микаэл
46'
Замена
Б. Смит
️️️️
Д. Стерес
46'
Замена
И. Франко
️️️️
К. Бэйрд
Желтая карточка
Б. Хлонгване
40'
Желтая карточка
В. Трапп
30'
ГОЛ! 1:0!
Б. Хлонгване
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
31
Хассани Дотсон
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
24
Франко Эскобар
ПЗ
6
Артур
ОП
27
Луис Кайседо
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
16
Микаэл
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
30
Joseph Rosales
ЦП
8
Мендер Гарсия
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
21
Бруклин Рейнс
ЦП
19
Charles Auguste
ЦП
19
Иван Франко
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
3-4-3
97
Сент-Клер
92
4
15
Боксолл
7
Фрагапане
20
Трапп
17
Лод
31
Дотсон
21
Хлонгване
9
Амарилья
27
1-1-3-5
12
Кларк
24
Эскобар
6
Артур
27
Кайседо
8
Карраскилья
21
Бэйрд
16
Микаэл
7
Киньонес
24
Алию
5
Стерес
23
Бартлоу
9
Амарилья
16
Арриага
16
Арриага
9
Амарилья
20
Трапп
30
30
20
Трапп
7
Фрагапане
77
77
7
Фрагапане
5
Стерес
14
Смит
14
Смит
5
Стерес
24
Эскобар
24
Дорси
24
Дорси
24
Эскобар
21
Бэйрд
19
Франко
19
Франко
21
Бэйрд
7
Киньонес
45
Улфарссон
45
Улфарссон
7
Киньонес
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Динамо Хьюстон
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
13
Эндрю Тарбелл
ВР
21
Бруклин Рейнс
ЦП
19
Charles Auguste
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
21
Бруклин Рейнс
ЦП
19
Charles Auguste
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Динамо Хьюстон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
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