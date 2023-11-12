Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Реал Солт-Лейк
Динамо Хьюстон - Реал Солт-Лейк: обзор матча 12 ноября 2023
Динамо Хьюстон
12.11.2023, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Реал Солт-Лейк
28'
К. Бэйрд
65'
Д. Луна
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Реал Солт-Лейк
ГОЛ!
Г. Дорси
4:3
Пенальти не реализован!
Д. Мусовски
Пенальти не реализован!
Н. Киньонес
ГОЛ!
Б. Вера
3:3
ГОЛ!
А. Басси
3:2
Пенальти не реализован!
Д. Луна
ГОЛ!
Т. Улфарссон
2:2
ГОЛ!
R. Rubin
1:2
ГОЛ!
А. Карраскилья
1:1
ГОЛ!
К. Аранго
0:1
90'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
Д. Саварино
82'
Замена
R. Rubin
️️️️
К. Андрес Гомес
Замена
Т. Улфарссон
️️️️
К. Бэйрд
82'
72'
Желтая карточка
Б. Вера
67'
Желтая карточка
К. Аранго
65'
ГОЛ! 1:1!
Д. Луна
46'
Желтая карточка
Д. Саварино
46'
Замена
К. Аранго
️️️️
А. Хулио
ГОЛ! 1:0!
К. Бэйрд
Пас отдал
Э. Эррера
28'
Желтая карточка
К. Бэйрд
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
6
Артур
ОП
16
Эктор Эррера
(К)
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
10
Амин Басси
АП
21
Крис Бэйрд
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
15
Нельсон Паласио
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
19
Иван Франко
ЛВ
27
Луис Кайседо
ОП
45
Тор Улфарссон
АП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
87
Дамир Крейлах
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
31
K. Lambert
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Кларк
24
Дорси
28
Святченко
16
Микаэл
24
Эскобар
6
Артур
16
Эррера
8
Карраскилья
7
Киньонес
10
Басси
21
Бэйрд
2-5-1-2
18
МакМат
15
Глад
16
Овьедо
10
Луна
8
Охеда
11
Гомес
14
Энели
15
Паласио
11
Саварино
4
Вера
11
Хулио
21
Бэйрд
45
Улфарссон
45
Улфарссон
21
Бэйрд
11
Саварино
19
Мусовски
19
Мусовски
11
Саварино
11
Хулио
17
Аранго
17
Аранго
11
Хулио
11
Гомес
28
28
11
Гомес
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Реал Солт-Лейк
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
27
Луис Кайседо
ОП
19
Иван Франко
ЛВ
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
13
Гэвин Биверс
ВР
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
87
Дамир Крейлах
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
3
Эндрю Броди
ЦФ
31
K. Lambert
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
27
Луис Кайседо
ОП
19
Иван Франко
ЛВ
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
87
Дамир Крейлах
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
3
Эндрю Броди
ЦФ
31
K. Lambert
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Динамо Хьюстон - Реал Солт-Лейк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
0 : 1
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
0 : 1
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Главный судья:
Крис Пенсо
Стадион:
BBVA Compass Stadium, Houston
Новости команд
Все
Динамо Хьюстон
Реал Солт-Лейк
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
6
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+