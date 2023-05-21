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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Динамо Хьюстон
Даллас - Динамо Хьюстон: обзор матча 21 мая 2023
Даллас
21.05.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 19 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
53'
Ж. Обриан
85'
Т. Улфарссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Динамо Хьюстон
Замена
Х. Хименес
️️️️
П. Помыкал
89'
85'
ГОЛ! 1:1!
Т. Улфарссон
Пас отдал
Э. Эррера
85'
Замена
И. Франко
️️️️
А. Карраскилья
Замена
С. Джанкуа
️️️️
А. Веласко
83'
74'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
А. Басси
74'
Замена
Б. Смит
️️️️
Ч. Гаспер
Замена
Э. Серрильо
️️️️
Ц. Нцабеленг
71'
56'
Замена
Т. Улфарссон
️️️️
С. Феррейра
ГОЛ! 1:0!
Ж. Обриан
53'
25'
Желтая карточка
Ч. Гаспер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
34
Цики Нцабеленг
ЦП
19
Пакстон Помыкал
АП
77
Жадер Обриан
ПВ
19
Факундо Киньон
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
6
Артур
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Амин Басси
АП
23
Итан Бартлоу
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Даллас
24
Амет Корча
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
32
Нолан Норрис
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
27
Герберт Эндели
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
21
Крис Бэйрд
ЦП
27
Луис Кайседо
ЦП
19
Иван Франко
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
4-1-3-2
1
Маурер
91
Тафари
25
Ибеага
3
Фарфан
99
Твумаси
34
Нцабеленг
20
Веласко
19
Помыкал
77
Обриан
27
Феррейра
19
Киньон
2-1-2-1-4
12
Кларк
24
Эскобар
77
Гаспер
6
Артур
8
Карраскилья
16
Эррера
10
Басси
16
Микаэл
24
Алию
11
Феррейра
23
Бартлоу
34
Нцабеленг
6
Серрильо
6
Серрильо
34
Нцабеленг
20
Веласко
29
Джанкуа
29
Джанкуа
20
Веласко
19
Помыкал
9
Хименес
9
Хименес
19
Помыкал
77
Гаспер
14
Смит
14
Смит
77
Гаспер
10
Басси
21
Бэйрд
21
Бэйрд
10
Басси
8
Карраскилья
19
Франко
19
Франко
8
Карраскилья
11
Феррейра
45
Улфарссон
45
Улфарссон
11
Феррейра
Остались в запасе
Даллас
Динамо Хьюстон
24
Амет Корча
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
32
Нолан Норрис
ЦЗ
77
Бернард Камунго
ЦФ
27
Герберт Эндели
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Гриффин Дорси
ПЗ
27
Луис Кайседо
ЦП
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
24
Амет Корча
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
32
Нолан Норрис
ЦЗ
77
Бернард Камунго
ЦФ
27
Герберт Эндели
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Гриффин Дорси
ПЗ
27
Луис Кайседо
ЦП
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Даллас - Динамо Хьюстон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
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