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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес Гэлакси
Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 09 апреля 2023
Динамо Хьюстон
09.04.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 10 тур
3 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
35'
Э. Эррера
65'
А. Басси (П)
73'
А. Басси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес Гэлакси
90'
+6
Красная карточка
Д. Коста
Вторая желтая
Э. Эррера
90'
+5
Замена
Г. Дорси
️️️️
Ф. Эскобар
83'
Замена
Б. Рейнс
️️️️
А. Басси
83'
Желтая карточка
Л. Кайседо
77'
77'
Замена
К. Лирдам
️️️️
Д. Нил
ГОЛ! 3:0!
А. Басси
Пас отдал
К. Бэйрд
73'
66'
Желтая карточка
Р. Пуч
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Басси
65'
64'
Желтая карточка
Г. Бругман
64'
Вторая желтая
М. Касерес
55'
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Йовелич
46'
Замена
К. Мавинга
️️️️
Т. Бойд
46'
Замена
П. Джадд
️️️️
М. Родригес
Желтая карточка
А. Басси
42'
ГОЛ! 1:0!
Э. Эррера
35'
34'
Желтая карточка
М. Касерес
Желтая карточка
Э. Эррера
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
6
Артур
ОП
21
Крис Бэйрд
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
10
Амин Басси
АП
19
Иван Франко
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Джален Нил
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
16
Гастон Бругман
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
27
Луис Кайседо
ЦП
21
Бруклин Рейнс
ЦП
45
Тор Улфарссон
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
32
Аарон Сервантес
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
16
Ориоль Росель
ЦП
19
Престон Джадд
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
2-1-3-1-3
12
Кларк
15
Хадебе
24
Эскобар
6
Артур
21
Бэйрд
16
Эррера
8
Карраскилья
10
Басси
5
Стерес
23
Бартлоу
19
Франко
2-3-2-3
33
Клинсман
4
Касерес
2
Нил
16
Бругман
8
Дельгадо
10
Пуч
19
Бойд
44
Эдвардс
2
Калегари
8
Родригес
9
Йовелич
24
Эскобар
24
Дорси
24
Дорси
24
Эскобар
10
Басси
21
Рейнс
21
Рейнс
10
Басси
2
Нил
18
Лирдам
18
Лирдам
2
Нил
19
Бойд
17
Мавинга
17
Мавинга
19
Бойд
8
Родригес
19
Джадд
19
Джадд
8
Родригес
9
Йовелич
14
Чичарито
14
Чичарито
9
Йовелич
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Лос-Анджелес Гэлакси
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
27
Луис Кайседо
ЦП
45
Тор Улфарссон
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
32
Аарон Сервантес
ВР
16
Ориоль Росель
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
27
Луис Кайседо
ЦП
45
Тор Улфарссон
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
32
Аарон Сервантес
ВР
16
Ориоль Росель
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Динамо Хьюстон - Лос-Анджелес Гэлакси
3
1
2
3
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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