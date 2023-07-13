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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Миннесота Юнайтед
Динамо Хьюстон - Миннесота Юнайтед: обзор матча 13 июля 2023
Динамо Хьюстон
13.07.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 33 тур
0 : 3
Завершен
Миннесота Юнайтед
15'
Б. Хлонгване
20'
Т. Пукки
87'
И. Тажури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Миннесота Юнайтед
Желтая карточка
Ф. Эскобар
90'
+1
Замена
И. Бартлоу
️️️️
Э. Святченко
89'
87'
ГОЛ! 0:3!
И. Тажури
Замена
Л. Кайседо
️️️️
Артур
85'
Замена
Ч. Гаспер
️️️️
Д. Стерес
73'
70'
Замена
Б. Дибасси
️️️️
M. Tapias
Желтая карточка
Микаэл
68'
61'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Т. Пукки
60'
Замена
И. Тажури
️️️️
J. Rosales
60'
Замена
В. Трапп
️️️️
Э. Рейносо
Замена
И. Франко
️️️️
Н. Киньонес
46'
Замена
Т. Улфарссон
️️️️
К. Бэйрд
46'
20'
ГОЛ! 0:2!
Т. Пукки
Пас отдал
Э. Рейносо
15'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хлонгване
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
6
Артур
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Амин Басси
АП
21
Крис Бэйрд
ЦФ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
31
Хассани Дотсон
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Динамо Хьюстон
13
Xavier Valdez
ВР
77
Чейз Гаспер
ЛЗ
14
Брэд Смит
ЛЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
19
Иван Франко
ЛВ
21
Бруклин Рейнс
ОП
27
Луис Кайседо
ОП
45
Тор Улфарссон
АП
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
59
Devin Padelford
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Кларк
28
Святченко
16
Микаэл
5
Стерес
24
Эскобар
6
Артур
16
Эррера
7
Киньонес
10
Басси
24
Алию
21
Бэйрд
3-1-2-1-3
97
Сент-Клер
15
Боксолл
4
3
16
Арриага
31
Дотсон
30
10
Рейносо
21
Хлонгване
27
20
Пукки
5
Стерес
77
Гаспер
77
Гаспер
5
Стерес
28
Святченко
23
Бартлоу
23
Бартлоу
28
Святченко
6
Артур
27
Кайседо
27
Кайседо
6
Артур
21
Бэйрд
45
Улфарссон
45
Улфарссон
21
Бэйрд
7
Киньонес
19
Франко
19
Франко
7
Киньонес
4
18
Дибасси
18
Дибасси
4
10
Рейносо
20
Трапп
20
Трапп
10
Рейносо
30
18
Тажури
18
Тажури
30
20
Пукки
8
Гарсия
8
Гарсия
20
Пукки
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Миннесота Юнайтед
13
Xavier Valdez
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
21
Бруклин Рейнс
ОП
Главный тренер
Бен Ольсен
1
Clint Irwin
ВР
59
Devin Padelford
ЦЗ
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
13
Xavier Valdez
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
21
Бруклин Рейнс
ОП
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
59
Devin Padelford
ЦЗ
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Динамо Хьюстон - Миннесота Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
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