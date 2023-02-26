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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Динамо Хьюстон
Цинциннати - Динамо Хьюстон: обзор матча 26 февраля 2023
Цинциннати
26.02.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 1 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
19'
С. Сантос
48'
О. Нвободо
45+2'
Т. Шмитт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Динамо Хьюстон
Замена
Y. Kubo
️️️️
О. Нвободо
87'
Замена
R. Gaddis
️️️️
А. Барреаль
87'
Замена
А. Пауэлл
️️️️
С. Ариас
87'
81'
Желтая карточка
Т. Шмитт
Замена
И. Мерфи
️️️️
Й. Москера
73'
71'
Замена
Г. Дорси
️️️️
Ф. Эскобар
Замена
Бреннер
️️️️
С. Сантос
62'
ГОЛ! 2:1!
О. Нвободо
48'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Т. Шмитт
Пас отдал
Э. Эррера
ГОЛ! 1:0!
С. Сантос
Пас отдал
А. Барреаль
19'
10'
Желтая карточка
Артур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
19
Серхио Сантос
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
6
Артур
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
23
Итан Бартлоу
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Цинциннати
13
Evan Louro
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Гриффин Дорси
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
14
Roberto Avila
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
4-1-2-1-2
18
15
Москера
3
Миазга
4
Хагглунд
4
Ариас
5
Нвободо
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
9
Васкес
19
Сантос
3-4-2
12
Кларк
24
Эскобар
15
Хадебе
3
Шмитт
8
Карраскилья
21
Бэйрд
16
Эррера
6
Артур
11
Феррейра
23
Бартлоу
22
Барреаль
28
28
22
Барреаль
15
Москера
32
Мерфи
32
Мерфи
15
Москера
19
Сантос
20
Бреннер
20
Бреннер
19
Сантос
5
Нвободо
7
7
5
Нвободо
4
Ариас
2
Пауэлл
2
Пауэлл
4
Ариас
24
Эскобар
24
Дорси
24
Дорси
24
Эскобар
Остались в запасе
Цинциннати
Динамо Хьюстон
13
Evan Louro
ВР
88
Марко Ангуло
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
14
Roberto Avila
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
13
Evan Louro
ВР
88
Марко Ангуло
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
14
Roberto Avila
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Цинциннати - Динамо Хьюстон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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