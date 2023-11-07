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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Динамо Хьюстон
Реал Солт-Лейк - Динамо Хьюстон: обзор матча 07 ноября 2023
Реал Солт-Лейк
07.11.2023, вторник, 05:00
США. МЛС, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Динамо Хьюстон
70'
Д. Саварино
28'
А. Басси
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Динамо Хьюстон
ГОЛ!
Д. Луна
5:4
ГОЛ!
Н. Киньонес
4:4
ГОЛ!
Б. Вера
4:3
ГОЛ!
Г. Дорси
3:3
ГОЛ!
Д. Саварино
3:2
ГОЛ!
Т. Улфарссон
2:2
ГОЛ!
Д. Крейлах
2:1
ГОЛ!
А. Карраскилья
1:1
ГОЛ!
К. Аранго
1:0
Пенальти не реализован!
А. Басси
Замена
Д. Крейлах
️️️️
К. Андрес Гомес
90'
+4
90'
+4
Замена
Т. Улфарссон
️️️️
И. Алию
75'
Замена
Т. Хадебе
️️️️
Ф. Эскобар
71'
Желтая карточка
Э. Святченко
ГОЛ! 1:1!
Д. Саварино
70'
69'
Желтая карточка
А. Карраскилья
68'
Замена
И. Алию
️️️️
К. Бэйрд
Замена
К. Аранго
️️️️
А. Хулио
55'
Желтая карточка
Б. Вера
52'
48'
Желтая карточка
Г. Дорси
Желтая карточка
Б. Охеда
33'
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Басси
28'
Пенальти не реализован!
А. Басси
Желтая карточка
Ж. Глад
27'
17'
Желтая карточка
А. Басси
16'
Желтая карточка
С. Кларк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
15
Нельсон Паласио
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
6
Артур
ОП
16
Эктор Эррера
(К)
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
10
Амин Басси
АП
21
Крис Бэйрд
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
31
K. Lambert
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
19
Иван Франко
ЛВ
27
Луис Кайседо
ОП
45
Тор Улфарссон
АП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
2-5-3
18
МакМат
16
Овьедо
15
Глад
11
Саварино
8
Охеда
15
Паласио
10
Луна
11
Гомес
3
Броди
4
Вера
11
Хулио
4-1-2-2-1
12
Кларк
24
Дорси
28
Святченко
16
Микаэл
24
Эскобар
6
Артур
16
Эррера
8
Карраскилья
10
Басси
7
Киньонес
21
Бэйрд
11
Гомес
87
Крейлах
87
Крейлах
11
Гомес
11
Хулио
17
Аранго
17
Аранго
11
Хулио
24
Эскобар
15
Хадебе
15
Хадебе
24
Эскобар
Алию
45
Улфарссон
45
Улфарссон
Алию
21
Бэйрд
24
Алию
24
Алию
21
Бэйрд
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Динамо Хьюстон
13
Гэвин Биверс
ВР
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
31
K. Lambert
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
27
Луис Кайседо
ОП
19
Иван Франко
ЛВ
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
31
K. Lambert
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
27
Луис Кайседо
ОП
19
Иван Франко
ЛВ
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Динамо Хьюстон
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
0 : 1
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
0 : 1
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Фотис Базакос
Стадион:
Rio Tinto Stadium, Sandy
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