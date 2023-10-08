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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Колорадо
Динамо Хьюстон - Колорадо: обзор матча 08 октября 2023
Динамо Хьюстон
08.10.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 48 тур
5 : 1
Завершен
Колорадо
3'
Н. Киньонес
8'
А. Басси
28'
Н. Киньонес
41'
К. Бэйрд
85'
Артур
53'
К. Бассетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Колорадо
90'
Замена
Б. Галван
️️️️
K. Rosenberry
Замена
Б. Смит
️️️️
Н. Киньонес
88'
Замена
С. Ковальчик
️️️️
А. Басси
88'
86'
Желтая карточка
Р. Призо-Мбонге
ГОЛ! 5:1!
Артур
Пас отдал
А. Басси
85'
Замена
Д. Стерес
️️️️
Ф. Эскобар
80'
78'
Замена
Д. Лейва
️️️️
К. Ронан
Замена
И. Алию
️️️️
К. Бэйрд
78'
63'
Желтая карточка
К. Бассетт
57'
Желтая карточка
Л. Абубакар
56'
Замена
J. Lewis
️️️️
Д. Рубио
53'
ГОЛ! 4:1!
К. Бассетт
Пас отдал
К. Ронан
Желтая карточка
Г. Дорси
48'
46'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
С. Николсон
46'
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
К. Харрис
ГОЛ! 4:0!
К. Бэйрд
Пас отдал
А. Карраскилья
41'
ГОЛ! 3:0!
Н. Киньонес
Пас отдал
Э. Эррера
28'
ГОЛ! 2:0!
А. Басси
Пас отдал
К. Бэйрд
8'
ГОЛ! 1:0!
Н. Киньонес
Пас отдал
Г. Дорси
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
16
Микаэл
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
6
Артур
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Амин Басси
АП
21
Крис Бэйрд
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
17
Коул Бассетт
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
19
Иван Франко
ЛВ
27
Луис Кайседо
ОП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
Колорадо
26
Abraham Rodriguez
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
6
Дэнни Лейва
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
11
Луис Диас
ПВ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Кларк
24
Дорси
16
Микаэл
28
Святченко
24
Эскобар
6
Артур
8
Карраскилья
16
Эррера
7
Киньонес
10
Басси
21
Бэйрд
4-2-1-3
31
Илич
2
Максе
5
Абубакар
2
15
Гутман
17
Бассетт
25
Ронан
19
Николсон
11
Рубио
14
Харрис
9
Наварро
7
Киньонес
14
Смит
14
Смит
7
Киньонес
24
Эскобар
5
Стерес
5
Стерес
24
Эскобар
10
Басси
7
Ковальчик
7
Ковальчик
10
Басси
21
Бэйрд
24
Алию
24
Алию
21
Бэйрд
19
Николсон
27
Уилсон
27
Уилсон
19
Николсон
14
Харрис
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
14
Харрис
25
Ронан
6
Лейва
6
Лейва
25
Ронан
2
16
Галван
16
Галван
2
11
Рубио
14
14
11
Рубио
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Колорадо
13
Эндрю Тарбелл
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
27
Луис Кайседо
ОП
19
Иван Франко
ЛВ
Главный тренер
Бен Ольсен
26
Abraham Rodriguez
ВР
91
Кевин Кабрал
ЛВ
11
Луис Диас
ПВ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
27
Луис Кайседо
ОП
19
Иван Франко
ЛВ
Остались в запасе
26
Abraham Rodriguez
ВР
91
Кевин Кабрал
ЛВ
11
Луис Диас
ПВ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Динамо Хьюстон - Колорадо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
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