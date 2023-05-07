Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Реал Солт-Лейк
Динамо Хьюстон - Реал Солт-Лейк: обзор матча 07 мая 2023
Динамо Хьюстон
07.05.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 15 тур
0 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Реал Солт-Лейк
Желтая карточка
Н. Киньонес
90'
+1
Замена
Б. Смит
️️️️
Ф. Эскобар
88'
84'
Замена
Д. Луна
️️️️
Д. Саварино
83'
Желтая карточка
Б. Овьедо
Замена
Н. Киньонес
️️️️
А. Басси
81'
70'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
B. Jacquesson
Замена
С. Феррейра
️️️️
И. Франко
69'
69'
Замена
Д. Крейлах
️️️️
R. Rubin
Желтая карточка
Ф. Эскобар
57'
46'
Замена
Э. Энели
️️️️
С. Калдуэлл
45'
Желтая карточка
Ж. Глад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
24
Франко Эскобар
ПЗ
6
Артур
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Амин Басси
АП
19
Иван Франко
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
21
Бруклин Рейнс
ЦП
27
Луис Кайседо
ЦП
45
Тор Улфарссон
ЦФ
7
Нельсон Киньонес
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
87
Дамир Крейлах
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
23
Ilijah Paul
ЦФ
1-1-3-1-4
12
Кларк
24
Эскобар
6
Артур
8
Карраскилья
21
Бэйрд
16
Эррера
10
Басси
19
Франко
16
Микаэл
23
Бартлоу
5
Стерес
2-4-4
18
МакМат
15
Глад
16
Овьедо
16
Чанг
8
Охеда
12
Калдуэлл
11
Саварино
3
Броди
4
Вера
28
27
24
Эскобар
14
Смит
14
Смит
24
Эскобар
10
Басси
7
Киньонес
7
Киньонес
10
Басси
19
Франко
11
Феррейра
11
Феррейра
19
Франко
28
87
Крейлах
87
Крейлах
28
11
Саварино
10
Луна
10
Луна
11
Саварино
12
Калдуэлл
14
Энели
14
Энели
12
Калдуэлл
27
19
Мусовски
19
Мусовски
27
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Реал Солт-Лейк
13
Эндрю Тарбелл
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
21
Бруклин Рейнс
ЦП
27
Луис Кайседо
ЦП
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
13
Гэвин Биверс
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
23
Ilijah Paul
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
21
Бруклин Рейнс
ЦП
27
Луис Кайседо
ЦП
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
23
Ilijah Paul
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Динамо Хьюстон - Реал Солт-Лейк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Шелл Энерджи
Новости команд
Все
Динамо Хьюстон
Реал Солт-Лейк
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
6
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+