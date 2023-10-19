Леонель Ди Пласидо - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Леонель
|Фамилия
|Ди Пласидо
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 января 1994 (30 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Леонель
|Фамилия
|Ди Пласидо
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 января 1994 (30 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|31
|1
|4
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2023
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|26.11.2023
|71' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|24.11.2023
|1' -60'
|Форталеза (Форталеза)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|12.11.2023
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|10.11.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:4
|Гремио (Порту-Алегри)
|46'
|07.11.2023
|1' -86'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|02.11.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:4
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|90'
|30.10.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|22.10.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|19.10.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|08.10.2023
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|03.10.2023
|90' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|23.09.2023
|1' -77'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|17.09.2023
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|28'
|03.09.2023
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|19.08.2023
|1' -63'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2'
|07.08.2023
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|30.07.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Коритиба (Коритиба)
|23.07.2023
|1' -86'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.07.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Брагантино (Сан-Паулу)
|60'
|10.07.2023
|1' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|74'
|02.07.2023
|31' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|25.06.2023
|75' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|23.06.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|11.06.2023
|46' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Форталеза (Форталеза)
|04.06.2023
|1' -78'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|29.05.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3'
|21.05.2023
|46' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|15.05.2023
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|12.05.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|08.05.2023
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|30'
|30.04.2023
|56' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|25.04.2023
|1' -90'
|Баия (Салвадор)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|90'
|16.04.2023
|1' -79'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|45'