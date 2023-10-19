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    Леонель Ди Пласидо - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Леонель
    Фамилия Ди Пласидо
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 января 1994 (30 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 31 1 4 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.11.2023 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    26.11.2023 71' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сантос (Сан-Паулу)
    24.11.2023 1' -60' Форталеза (Форталеза) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    12.11.2023 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    10.11.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:4 Гремио (Порту-Алегри)
    46'
    07.11.2023 1' -86' Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    02.11.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:4 Палмейрас (Сан-Паулу)
    90'
    30.10.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Куяба (Куяба)
    22.10.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    19.10.2023 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    08.10.2023 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    03.10.2023 90' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Гойас (Гояния)
    23.09.2023 1' -77' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    17.09.2023 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    28'
    03.09.2023 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    19.08.2023 1' -63' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    2'
    07.08.2023 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    30.07.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 4:1 Коритиба (Коритиба)
    23.07.2023 1' -86' Сантос (Сан-Паулу) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.07.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Брагантино (Сан-Паулу)
    60'
    10.07.2023 1' -90' Гремио (Порту-Алегри) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    74'
    02.07.2023 31' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    25.06.2023 75' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    23.06.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    11.06.2023 46' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Форталеза (Форталеза)
    04.06.2023 1' -78' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    29.05.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    3'
    21.05.2023 46' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    15.05.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 2:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    12.05.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    08.05.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    30'
    30.04.2023 56' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    25.04.2023 1' -90' Баия (Салвадор) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    90'
    16.04.2023 1' -79' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    45'
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