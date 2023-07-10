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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Ботафого
Гремио - Ботафого: обзор матча 10 июля 2023
Гремио
10.07.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 14 тур
0 : 2
Завершен
Ботафого
74'
К. Эдуардо
88'
C. Alberto
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Ботафого
90'
+2
Желтая карточка
Маршал
Замена
Натан
️️️️
Бителло
90'
88'
ГОЛ! 0:2!
C. Alberto
Пас отдал
М. Фрейтас
85'
Замена
C. Alberto
️️️️
Тикиньо
81'
Замена
B.
️️️️
Ч. Че
Желтая карточка
Куябано
80'
80'
Замена
Данило
️️️️
К. Эдуардо
Замена
Вина
️️️️
В. Каннеман
80'
77'
Желтая карточка
Ч. Че
74'
ГОЛ! 0:1!
К. Эдуардо
Пас отдал
Л. Ди Пласидо
Замена
Феррейра
️️️️
Ф. Кристальдо
72'
Замена
Куябано
️️️️
Ф. Карбальо
72'
58'
Желтая карточка
Тикиньо
46'
Замена
L. Segovia
️️️️
Ж. Сантос
46'
Замена
Маршал
️️️️
Уго
36'
Желтая карточка
Уго
Желтая карточка
Рейналдо
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
10
Бителло
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Карлос Эдуардо
АП
9
Тикиньо
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Гремио
31
Адриэл
ВР
66
Куябано
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
99
Зиньо
ЛВ
37
Дарлан
ОП
45
Мила
ОП
29
Вина
АП
14
Натан
АП
17
Густавиньо
АП
11
Феррейра
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
15
Данило
ОП
57
JP Galvão
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
5
Breno
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Чапеко
25
Увини
34
Алвес
4
Каннеман
6
Рейналдо
18
Педро
20
Вилласанти
33
Карбальо
10
Бителло
19
Кристальдо
9
Суарес
3-1-2-5
24
Ди Пласидо
31
Куэста
16
Уго
17
Фрейтас
33
Карлос Эдуардо
11
Энрике
9
Тикиньо
20
Перри
34
Адриэлсон
3
Че Че
7
Сантос
33
Карбальо
66
Куябано
66
Куябано
33
Карбальо
4
Каннеман
29
Вина
29
Вина
4
Каннеман
10
Бителло
14
Натан
14
Натан
10
Бителло
19
Кристальдо
11
Феррейра
11
Феррейра
19
Кристальдо
16
Уго
21
Маршал
21
Маршал
16
Уго
7
Сантос
44
44
7
Сантос
33
Карлос Эдуардо
15
Данило
15
Данило
33
Карлос Эдуардо
3
Че Че
5
5
3
Че Че
9
Тикиньо
99
99
9
Тикиньо
Остались в запасе
Гремио
Ботафого
31
Адриэл
ВР
36
Ната
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
45
Мила
ОП
17
Густавиньо
АП
99
Зиньо
ЛВ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
57
JP Galvão
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
36
Ната
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
45
Мила
ОП
17
Густавиньо
АП
99
Зиньо
ЛВ
7
Андре
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
57
JP Galvão
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Гремио - Ботафого
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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