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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Ботафого
Сан-Паулу - Ботафого: обзор матча 19 августа 2023
Сан-Паулу
19.08.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
0 : 0
Завершен
Ботафого
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Ботафого
Желтая карточка
Д. Коста
90'
+1
Замена
Пато
️️️️
Г. Невес
83'
73'
Замена
Ж. Сантос
️️️️
В. Са
63'
Замена
М. Сеговия
️️️️
Л. Энрике
63'
Замена
J. Galvão
️️️️
Л. Ди Пласидо
62'
Желтая карточка
Ч. Че
Замена
Х. Кальери
️️️️
Жуан
62'
Желтая карточка
Велингтон
53'
Желтая карточка
Лусиано
50'
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Родригес
46'
42'
Замена
Уго
️️️️
Маршал
Замена
Луан
️️️️
П. Майя
10'
2'
Желтая карточка
Л. Ди Пласидо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
29
Пабло Майя
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
23
Хамес Родригес
АП
15
Микель Араухо
АП
9
Жуан
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Ботафого
21
Маршал
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Карлос Эдуардо
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
33
Луан
ОП
20
Родригиньо
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
47
Педро Вильена
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Данило
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
7
Жуниор Сантос
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
4-2-2-2
13
Жандрей
34
Велингтон
19
Коста
5
Арболеда
45
Мендес
29
Майя
8
Невес
15
Араухо
23
Родригес
10
Лусиано
9
Жуан
3-1-3-4
24
Ди Пласидо
31
Куэста
21
Маршал
17
Фрейтас
27
Са
33
Карлос Эдуардо
11
Энрике
34
Адриэлсон
3
Че Че
39
Жандерсон
20
Перри
29
Майя
33
Луан
33
Луан
29
Майя
23
Родригес
7
Моура
7
Моура
23
Родригес
9
Жуан
9
Кальери
9
Кальери
9
Жуан
8
Невес
12
Пато
12
Пато
8
Невес
21
Маршал
16
Уго
16
Уго
21
Маршал
24
Ди Пласидо
57
57
24
Ди Пласидо
11
Энрике
7
Сеговия
7
Сеговия
11
Энрике
27
Са
7
Сантос
7
Сантос
27
Са
Остались в запасе
Сан-Паулу
Ботафого
23
Рафаэл
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
47
Педро Вильена
АП
25
Алиссон
ЛВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Данило
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
47
Педро Вильена
АП
25
Алиссон
ЛВ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Данило
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Сан-Паулу - Ботафого
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
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