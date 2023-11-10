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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Гремио
Ботафого - Гремио: обзор матча 10 ноября 2023
Ботафого
10.11.2023, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
3 : 4
Завершен
Гремио
6'
Д. Коста
29'
Ж. Сантос
46'
М. Фрейтас
9'
Э. Галдино
50'
Л. Суарес
54'
Л. Суарес
69'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Гремио
86'
Замена
Г. Мартинс
️️️️
Рональд
82'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Л. Суарес
Желтая карточка
Д. Коста
79'
Замена
Маршал
️️️️
Уго
76'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Ж. Сантос
72'
69'
ГОЛ! 3:4!
Л. Суарес
Пас отдал
М. Вилласанти
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Данило
66'
54'
ГОЛ! 3:3!
Л. Суарес
Пас отдал
Феррейра
50'
ГОЛ! 3:2!
Л. Суарес
ГОЛ! 3:1!
М. Фрейтас
Пас отдал
Л. Ди Пласидо
46'
46'
Замена
Ф. Кристальдо
️️️️
Л. Бесоцци
46'
Замена
Феррейра
️️️️
Ф. Карбальо
Замена
C. Alberto
️️️️
В. Са
46'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Сантос
29'
26'
Желтая карточка
Ф. Карбальо
9'
ГОЛ! 1:1!
Э. Галдино
Пас отдал
Ф. Карбальо
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Уго
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
31
Виктор Куэста
(К)
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
15
Данило
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
34
Адриэлсон
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
35
Рональд
ОП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
17
Эвертон Галдино
ПВ
9
Луис Суарес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Габриэл
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
7
Матиас Сеговия
АП
99
Carlos Alberto
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Гремио
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
11
Феррейра
ЛВ
14
Натан
АП
19
Франко Кристальдо
АП
7
Луан
АП
7
Андре
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
3-2-1-5
16
Уго
31
Куэста
24
Ди Пласидо
15
Данило
17
Фрейтас
27
Са
20
Перри
7
Сантос
19
Коста
3
Че Че
34
Адриэлсон
4-1-2-2-1
12
Чапеко
18
Педро
4
Каннеман
34
Алвес
6
Рейналдо
35
Рональд
33
Карбальо
20
Вилласанти
17
Галдино
77
Бесоцци
9
Суарес
16
Уго
21
Маршал
21
Маршал
16
Уго
15
Данило
33
Карлос Эдуардо
33
Карлос Эдуардо
15
Данило
7
Сантос
11
Энрике
11
Энрике
7
Сантос
27
Са
99
99
27
Са
35
Рональд
6
Мартинс
6
Мартинс
35
Рональд
77
Бесоцци
19
Кристальдо
19
Кристальдо
77
Бесоцци
33
Карбальо
11
Феррейра
11
Феррейра
33
Карбальо
9
Суарес
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
9
Суарес
Остались в запасе
Ботафого
Гремио
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
14
Натан
АП
7
Луан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
39
Жандерсон
ЦФ
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
14
Натан
АП
7
Луан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Ботафого - Гремио
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
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