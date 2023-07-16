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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Брагантино
Ботафого - Брагантино: обзор матча 16 июля 2023
Ботафого
16.07.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
2 : 0
Завершен
Брагантино
48'
К. Эдуардо
60'
Л. Ди Пласидо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Брагантино
Замена
Г. Сауэр
️️️️
К. Эдуардо
84'
Замена
Данило
️️️️
Ч. Че
72'
Замена
C. Alberto
️️️️
Л. Энрике
72'
67'
Замена
Соррисо
️️️️
Бруниньо
ГОЛ! 2:0!
Л. Ди Пласидо
60'
57'
Замена
Т. Борбас
️️️️
Л. Эвангелиста
Желтая карточка
В. Куэста
53'
ГОЛ! 1:0!
К. Эдуардо
Пас отдал
Ч. Че
48'
Замена
М. Сеговия
️️️️
Ж. Сантос
46'
21'
Желтая карточка
Витиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
21
Маршал
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Карлос Эдуардо
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Рамирес
ЦП
19
Бруниньо
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
31
João Fernando
ВР
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Данило
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
39
Жандерсон
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Брагантино
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
7
Соррисо
ЛВ
33
Talisson
ЦП
22
Густавиньо
АП
25
Бруно Пракседес
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
3-1-2-5
21
Маршал
31
Куэста
24
Ди Пласидо
17
Фрейтас
11
Энрике
33
Карлос Эдуардо
9
Тикиньо
34
Адриэлсон
3
Че Че
7
Сантос
20
Перри
4-3-2-1
1
Клейтон
34
Уртадо
30
Патрик
4
Натан
29
Капишаба
30
Эвангелиста
35
Фернандес
7
Рамирес
19
Бруниньо
28
Витиньо
8
Саша
3
Че Че
15
Данило
15
Данило
3
Че Че
7
Сантос
7
Сеговия
7
Сеговия
7
Сантос
33
Карлос Эдуардо
7
Сауэр
7
Сауэр
33
Карлос Эдуардо
11
Энрике
99
99
11
Энрике
19
Бруниньо
7
Соррисо
7
Соррисо
19
Бруниньо
30
Эвангелиста
18
Борбас
18
Борбас
30
Эвангелиста
Остались в запасе
Ботафого
Брагантино
25
Роберто Фернандес
ВР
31
João Fernando
ВР
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
33
Talisson
ЦП
22
Густавиньо
АП
25
Бруно Пракседес
АП
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
31
João Fernando
ВР
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
33
Диего Эрнандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
39
Жандерсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
33
Talisson
ЦП
22
Густавиньо
АП
25
Бруно Пракседес
АП
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Ботафого - Брагантино
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
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