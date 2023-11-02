Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Палмейрас
Ботафого - Палмейрас: обзор матча 02 ноября 2023
Ботафого
02.11.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 31 тур
3 : 4
Завершен
Палмейрас
21'
К. Эдуардо
30'
Ч. Че
36'
Ж. Сантос
49'
Эндрик
84'
Эндрик
89'
Х. Мануэль Лопес
90+9'
М. Серкейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Палмейрас
90'
+11
Желтая карточка
М. Серкейра
90'
+10
Желтая карточка
М. Серкейра
Желтая карточка
Л. Ди Пласидо
90'
+9
90'
+9
ГОЛ! 3:4!
М. Серкейра
Пас отдал
Р. Вейга
Желтая карточка
М. Фрейтас
90'
+7
Замена
Габриэл
️️️️
Ч. Че
90'
+4
89'
ГОЛ! 3:3!
Х. Мануэль Лопес
Пас отдал
Г. Гомес
88'
Желтая карточка
Артур
88'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Луан
84'
ГОЛ! 3:2!
Эндрик
Желтая карточка
Маршал
83'
Пенальти не реализован!
Тикиньо
83'
81'
Желтая карточка
Г. Гомес
Желтая карточка
Ч. Че
81'
80'
Желтая карточка
Рони
Замена
Ф. Сампайо
️️️️
В. Са
78'
Красная карточка
Адриэлсон
77'
Замена
C. Alberto
️️️️
Ж. Сантос
73'
Замена
Данило
️️️️
К. Эдуардо
73'
Желтая карточка
Тикиньо
69'
68'
Замена
Рони
️️️️
Р. Риос
49'
ГОЛ! 3:1!
Эндрик
Пас отдал
М. Серкейра
ГОЛ! 3:0!
Ж. Сантос
36'
Желтая карточка
В. Куэста
33'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Че
Пас отдал
Маршал
30'
ГОЛ! 1:0!
К. Эдуардо
Пас отдал
В. Са
21'
11'
Желтая карточка
Майке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
21
Маршал
(К)
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Карлос Эдуардо
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
5
Ричард Риос
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
15
Данило
ОП
18
Габриэл
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
99
Carlos Alberto
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
37
Артур
ПВ
11
Кевин
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
3-1-2-5
21
Маршал
31
Куэста
24
Ди Пласидо
17
Фрейтас
27
Са
33
Карлос Эдуардо
34
Адриэлсон
9
Тикиньо
7
Сантос
3
Че Че
20
Перри
3-2-2-2-1
1
Вевертон
15
Гомес
26
Серкейра
13
Луан
12
Майке
22
Пикерес
5
Риос
93
Зе Рафаэль
77
Лопес
23
Вейга
9
Эндрик
27
Са
14
Сампайо
14
Сампайо
27
Са
33
Карлос Эдуардо
15
Данило
15
Данило
33
Карлос Эдуардо
3
Че Че
18
Габриэл
18
Габриэл
3
Че Че
7
Сантос
99
99
7
Сантос
5
Риос
33
Рони
33
Рони
5
Риос
13
Луан
42
Лопес
42
Лопес
13
Луан
Остались в запасе
Ботафого
Палмейрас
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
11
Луис Энрике
ЛВ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
37
Артур
ПВ
11
Кевин
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
11
Луис Энрике
ЛВ
39
Жандерсон
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
37
Артур
ПВ
11
Кевин
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Ботафого - Палмейрас
6
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
6
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Новости команд
Все
Ботафого
Палмейрас
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+