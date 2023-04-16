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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Сан-Паулу
Ботафого - Сан-Паулу: обзор матча 16 апреля 2023
Ботафого
16.04.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 1 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Паулу
4'
Тикиньо
88'
К. Эдуардо
15'
Х. Кальери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Сан-Паулу
ГОЛ! 2:1!
К. Эдуардо
Пас отдал
В. Куэста
88'
Желтая карточка
В. Куэста
85'
82'
Замена
Г. Невес
️️️️
В. Рато
Желтая карточка
К. Эдуардо
80'
Замена
L. Segovia
️️️️
Л. Ди Пласидо
79'
Замена
М. Сеговия
️️️️
Ж. Сантос
79'
72'
Замена
М. Пауло
️️️️
Давид
65'
Замена
П. Майя
️️️️
С. Мендес
65'
Замена
Алиссон
️️️️
Р. Нестор
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Ч. Че
62'
48'
Желтая карточка
Х. Кальери
46'
Замена
Давид
️️️️
Лусиано
Замена
Л. Энрике
️️️️
Г. Сауэр
46'
Замена
Д. Борхес
️️️️
Рафаэл
46'
Желтая карточка
Л. Ди Пласидо
45'
15'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кальери
Пас отдал
Лусиано
8'
Желтая карточка
С. Мендес
ГОЛ! 1:0!
Тикиньо
Пас отдал
К. Эдуардо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
24
Леонель Ди Пласидо
ЦЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
15
Данило
ОП
33
Карлос Эдуардо
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
3
Че Че
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
15
Алан Франко
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Ботафого
52
Igo Gabriel
ВР
22
Douglas Borges
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
7
Матиас Сеговия
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
75
Rai
ЦП
18
Габриэл
ЦП
39
Жандерсон
ЦФ
Сан-Паулу
27
Felipe Alves
ВР
13
Жандрей
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
7
Давид
ЛВ
8
Габриэль Невес
ОП
29
Пабло Майя
ОП
36
Патрик
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
3-1-1-1-5
24
Ди Пласидо
31
Куэста
2
Рафаэл
15
Данило
33
Карлос Эдуардо
7
Сауэр
20
Перри
9
Тикиньо
7
Сантос
34
Адриэлсон
3
Че Че
2-1-1-1-5
23
Рафаэл
5
Арболеда
13
Рафинья
32
Мендес
11
Нестор
10
Рато
15
Франко
9
Кальери
38
Паулиста
10
Лусиано
15
Араухо
24
Ди Пласидо
44
44
24
Ди Пласидо
2
Рафаэл
20
Борхес
20
Борхес
2
Рафаэл
7
Сантос
7
Сеговия
7
Сеговия
7
Сантос
3
Че Че
33
Фернандес
33
Фернандес
3
Че Че
7
Сауэр
11
Энрике
11
Энрике
7
Сауэр
10
Рато
8
Невес
8
Невес
10
Рато
32
Мендес
29
Майя
29
Майя
32
Мендес
11
Нестор
25
Алиссон
25
Алиссон
11
Нестор
10
Лусиано
7
Давид
7
Давид
10
Лусиано
Давид
32
Пауло
32
Пауло
Давид
Остались в запасе
Ботафого
Сан-Паулу
52
Igo Gabriel
ВР
22
Douglas Borges
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
75
Rai
ЦП
18
Габриэл
ЦП
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
27
Felipe Alves
ВР
13
Жандрей
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
36
Патрик
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
52
Igo Gabriel
ВР
22
Douglas Borges
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
75
Rai
ЦП
18
Габриэл
ЦП
39
Жандерсон
ЦФ
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
13
Жандрей
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
36
Патрик
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Ботафого - Сан-Паулу
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
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