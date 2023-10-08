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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Ботафого
Флуминенсе - Ботафого: обзор матча 08 октября 2023
Флуминенсе
08.10.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
0 : 2
Завершен
Ботафого
20'
Ж. Сантос
22'
Тикиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Ботафого
85'
Замена
Уго
️️️️
Тикиньо
85'
Замена
Данило
️️️️
М. Фрейтас
74'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Ж. Сантос
74'
Замена
C. Alberto
️️️️
В. Са
Замена
L. Fernández
️️️️
С. Хавьер
73'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
Марсело
73'
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Кено
64'
60'
Замена
Габриэл
️️️️
Ч. Че
Замена
Лима
️️️️
Гансо
46'
Желтая карточка
Д. Кеннеди
45'
+4
Желтая карточка
Кено
38'
35'
Желтая карточка
М. Фрейтас
Замена
Александер
️️️️
Марлон
29'
25'
Желтая карточка
Ч. Че
22'
ГОЛ! 0:2!
Тикиньо
20'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Сантос
Пас отдал
Ч. Че
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Ботафого
21
Маршал
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Карлос Эдуардо
АП
9
Тикиньо
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
5
Александер
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
45
Лима
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
18
Леле
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
15
Данило
ОП
18
Габриэл
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
99
Carlos Alberto
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Фабио
12
Марсело
33
Нино
4
Марлон
2
Хавьер
7
Андре
10
Гансо
11
Ариас
9
Кеннеди
14
Кано
20
Кено
3-1-2-5
24
Ди Пласидо
31
Куэста
21
Маршал
17
Фрейтас
33
Карлос Эдуардо
27
Са
9
Тикиньо
34
Адриэлсон
3
Че Че
7
Сантос
20
Перри
20
Кено
16
Барбоза
16
Барбоза
20
Кено
4
Марлон
5
Александер
5
Александер
4
Марлон
2
Хавьер
10
10
2
Хавьер
10
Гансо
45
Лима
45
Лима
10
Гансо
12
Марсело
11
Гонсалес
11
Гонсалес
12
Марсело
9
Тикиньо
16
Уго
16
Уго
9
Тикиньо
17
Фрейтас
15
Данило
15
Данило
17
Фрейтас
3
Че Че
18
Габриэл
18
Габриэл
3
Че Че
7
Сантос
11
Энрике
11
Энрике
7
Сантос
27
Са
99
99
27
Са
Остались в запасе
Флуминенсе
Ботафого
22
Педро Ранхел
ВР
46
Лукас Жустен
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
18
Леле
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
57
JP Galvão
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
46
Лукас Жустен
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
18
Леле
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
57
JP Galvão
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Флуминенсе - Ботафого
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
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